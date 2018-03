«Con la legge regionale una nuova colata di cemento»

Massoneria - il Gran Maestro : 'Proposta legge Contro di noi sarebbe fascismo' Video : Recentemente il senatore del Movimento 5 Stelle [Video] Elio Lannutti ha sostenuto di voler presentare una proposta di legge contro l'influenza della #Massoneria sulla politica. Lannutti ha dichiarato la sua intenzione durante un'intervista andata in onda su '#radio Cusano Campus', l'emittente dell'Universita' Niccolò Cusano di Roma. Andando maggiormente nello specifico, la proposta di legge presentata dal politico dei 5 Stelle vieterebbe ai ...

Massoneria - il Gran Maestro : 'Proposta legge Contro di noi sarebbe fascismo' : Recentemente il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti ha sostenuto di voler presentare una proposta di legge contro l'influenza della Massoneria sulla politica. Lannutti ha dichiarato la sua intenzione durante un'intervista andata in onda su 'Radio Cusano Campus', l'emittente dell'Università Niccolò Cusano di Roma. Andando maggiormente nello specifico, la proposta di legge presentata dal politico dei 5 Stelle vieterebbe ai massoni ...

Camere presto Convocate in seduta comune per eleggere un giudice della Consulta : Seppur lentamente e tra mille polemiche, le Camere procedono nella definizione delle strutture interne eleggendo vicepresidenti, questori e segretari d'aula. Molto presto, prima quindi della ...

Lombardia : prima seduta Consiglio regionale 5 aprile - si elegge presidente : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’undicesima legislatura regionale della Lombardia prenderà il via giovedì prossimo, con la prima seduta del consiglio regionale. Convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo per le ore 10, all’ordine del giorno avrà “la presa d’atto dei subentri, l’elezione di presidente e Ufficio di presidenza e l’elezione della Giunta delle elezioni”. Cattaneo si congeda e ...

Lombardia : prima seduta Consiglio regionale 5 aprile - si elegge presidente (2) : (AdnKronos) – Risulta eletto presidente, spiega una nota del consiglio, il consigliere che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L’elezione dei due vice Presidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun Consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la ...

Grave lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni Contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

RIFORMA PENSIONI/ Usb si mobilita per l'Inps e Contro la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Usb si mobilita per l'Inps e contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Milano - crolla Controsoffitto nell’aula di una scuola elementare : quattro bambini leggermente Contusi : quattro bambini sono rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto di una classe elementare dell’Istituto Comprensivo A. Stoppani di Milano. Il crollo è avvenuto poco dopo le 14 nella 3C, al secondo piano dell’edificio: quattro pannelli si sono distaccati dal soffitto finendo sul pavimento dell’aula dove si trovavano i bambini. I quattro alunni colpiti dal crollo hanno tutti otto anni sono stati visitati dai ...

Pensioni - Conti a rischio : legge Fornero e soglia d'accesso - cosa potrebbe cambiare : È possibile abolire la legge Fornero senza mandare all’aria i conti pubblici? Probabilmente no, anzi: secondo la Bce, che ieri ha lanciato un nuovo monito agli Stati membri, l'invecchiamento demografico comporta...

Il prof che bandisce il Concorso per sé «La legge vieta solo l’aiuto a parenti» : È nel collegio Accademico e partecipa alla selezione alla Normale di Pisa. L’avvocatura dello Stato, chiamata per un parere, l’aveva escluso. Il Tar dà l’ok: nessuna violazione della legge Gelmini sul familismo universitario

Prof bandisce un Concorso per sé. Il Tar gli dà ragione : "La legge vieta solo l'aiuto a parenti" : I giudici del Tar hanno dato ragione a un Professore universitario che ha bandito un concorso per sé stesso. La storia è raccontata così dal Corriere della Sera. Una versione che però il diretto interessato, Professor Giliberto Capano, respinge come parziale e non rispondente al vero.Il 9 settembre 2016 la Scuola Normale Superiore di Pisa [...] apre una "procedura di selezione per la copertura di un posto di ...

Confindustria predica prudenza in vista di un Governo M5S-Lega : "Non smontare le riforme - preservare la Legge Fornero" : La situazione politica in Italia è "meno preoccupante di quel che sembra", ma ora nella formazione del nuovo Governo devono prevalere "buon senso, competenza, interesse per il Paese". Questo significa "non smontare le riforme, puntare sul lavoro e ridurne il costo a partire dai giovani, investire in infrastrutture e formazione, semplificare, sciogliere i nodi della burocrazia e della giustizia e assicurarne tempi compatibili quel ...