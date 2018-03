Commissione esterna | Amici 17 Al serale Ermal Meta | Alessandra Amoroso e Marco Bocci?

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 31 marzo - registrazione del 29 marzo : concorrenti al serale e Commissione esterna : In rete emergono le prime Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 31 marzo, ultimo appuntamento pomeridiano del talent show Mediaset prima dell'attesa fase serale, al via il prossimo 7 aprile. L'ultima puntata pomeridiana di Amici 2018 non verrà trasmessa in diretta a causa dell'avvicinarsi della Santa Pasqua e della necessità di lasciare qualche giorno libero ai concorrenti prima dell'immersione totale nei ritmi del serale. Per questo ...

Le novità del serale di Amici 2018 in diretta : Commissione esterna - direttori artistici e concorrenti ammessi : Tra le novità del serale di Amici 2018 più rilevanti c'è sicuramente il ritorno alla diretta. Niente più registrazioni ad Amici di Maria De Filippi per la fase serale: dopo il ritorno alla diretta per gli speciali pomeridiani del sabato, la produzione conferma la diretta anche per le puntate del serale. La data di inizio del serale di Amici di Maria De Filippi è già nota: si parte sabato 7 aprile, su Canale 5, dalle ore 21.20. I concorrenti ...

Amici 17 – Sedicesima puntata del 24 marzo 2018 – Ammessi al Serale : Bryan - Emma e Sephora. I primi tre giudici della Commissione Esterna. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, giunge oggi al sedicesimo e ultimo appuntamento prima del fatidico Serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, esami e lezioni, conosceremo quest’oggi la lista dei dodici nomi che prenderanno parte alle prime serate del talent show targato Canale 5. Come già sappiamo, il Serale di quest’anno avrà la direzione artistica di Luca Tommassini, per ...

Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia Michelini e Simona Ventura e nuovi ingressi : I giudici vengono rimpiazzati dai membri della Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show. L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. La Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi si affiancherà alla ...