Come Madonna non c' è nessuno Sono ancora innamorato di lei

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il primo amore non si scorda mai, ma anche il primo matrimonio non scherza. Sembra saperlo bene Sean Penn che, intervistato durante la trasmissione The Late Show with Stephen Colbert, ha dichiarato: "Amomolto, non c'è niente di paragonabile".A 33 anni dal matrimonio e a 29 dal divorzio, l'attore cinquantasettenne, interrogato su chi preferisse tra l'ex moglie e Britney Spears, due artiste spesso paragonate, non ha esitato nell'accordare propensione nei riguardi della prima.La stessa, nel 2016, aveva confessato di essere "innamorata" dell'ex durante una serata di beneficenza organizzata dall'associazione benefica Sean Penn and Friends. "Sean, ti amo, dal primo momento in cui ho posato gli occhi su di te, e ti amoallo stesso modo", aveva detto la cantante, aggiungendo ironicamente di essere pronta a risposarlo se lui avesse donato 150mila ...