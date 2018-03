Com’è il Commodore 64 in versione Mini | l’operazione nostalgia è riuscita?

gqitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il64 è una pietra miliare della storia dell’informatica. Il computer più venduto del mondo – record certificato dal Guiness dei Primati con più di 12 milioni di copie vendute – è diventato famoso per la sua semplicità d’uso, per la facilità di programmazione in Basic e perché, fondamentalmente, è una delle prime macchine che ci hanno avvicinato ai videogiochi di massa. Nel 1982, non ci si guardava troppo in viso per grafica, gameplay o storytelling: un gioco doveva essere rapido a caricare – se ti andava bene, sui primi, enormi, floppy disk, oppure nelle vecchie cassette magnetiche – e avere comandi semplici per tastiera o joystick, le due caratteristiche principali che si ricordano del C64; la terza, che è impossibile da dimenticare, è quel misto di angoscia e speranza che avevi durante il caricamento dei giochi affinché il caricamento lungo decine di ...