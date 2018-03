Colpi di pistola contro la casa di un consigliere comunale | paura in Puglia

Nero disarmato ucciso con 20 Colpi di pistola dalla polizia. Monta la protesta in California : Stephon Clark, 22 anni, è stato ucciso mercoledì scorso mentre si trovava nel giardino della casa della nonna, a Sacramento. Gli agenti hanno aperto il fuoco perché in mano aveva un oggetto che hanno individuato come una pistola: era solo un iPhone

Giornalista ucciso a Colpi di pistola in Messico : Il Messico si conferma uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti. Un Giornalista messicano è stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco nello Stato orientale di Veracruz, teatro di numerosi casi di...

AIDAA : ammazza il cane con 5 Colpi di pistola - denunciato : “Ha prima creato l’alibi raccontando ai carabinieri che quel cucciolo di diciotto mesi di rottweiler aveva tentato di aggredire il giorno prima la moglie e i figli, e poi ha chiamato il veterinario raccontando che il cane doveva avere seri problemi di comportamento ed aggressività. Lo ha poi portato in cantina con la scusa di farle una puntura di un prodotto suggeritole dal veterinario ma invece della puntura ha ammazzato il suo cane ...

Donna uccisa a Colpi di pistola davanti a scuola nel Napoletano - trovato il corpo del marito : Per ora si segue la pista familiare: si cerca il marito. La Donna lo aveva denunciato per maltrattamenti ed era andata a vivere con il padre. Avrebbe lasciato una lettera in cui annunciava le sue intenzioni omicide

Tragedia nel Napoletano : donna uccisa a Colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola. Ricercato il marito : Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava la figlia a scuola,...

Marielle Franco muore con quattro Colpi di pistola alla testa Video : Sorridente, fiera e forte. Ecco quel che viene in mente a guardare i Video e le foto che ritraggono Marielle Franco. Giovane Brasiliana morta a 38 anni con 9 proiettili in corpo. Ma partiamo dall’inizio. Marielle [Video] nasce a Maré il 27 luglio del 1979. Maré è una delle più grandi e numerose favelas di Rio de Janeiro, si trova al nord ed è abitata da circa 130 mila abitanti. Da un luogo di poverta', emarginazione e violenza parte per arrivare ...

Marielle Franco muore con quattro Colpi di pistola alla testa : Sorridente, fiera e forte. Ecco quel che viene in mente a guardare i video e le foto che ritraggono Marielle Franco. Giovane Brasiliana morta a 38 anni con 9 proiettili in corpo. Ma partiamo dall’inizio. Marielle nasce a Maré il 27 luglio del 1979. Maré è una delle più grandi e numerose favelas di Rio de Janeiro, si trova al nord ed è abitata da circa 130 mila abitanti. Da un luogo di povertà, emarginazione e violenza parte per arrivare alla ...

Napoli - donna uccisa a Colpi di pistola davanti a una scuola : caccia al marito : Una donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Il marito è ricercato. Tra i due era in corso la separazione. Secondo le prime...

Tragedia nel Napoletano : donna uccisa a Colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola. Ricercato il marito : Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, è stata raggiunta da colpi di pistola...

Donna uccisa a Colpi di pistola davanti alla scuola vicino a Napoli Caccia all'uomo : Una Donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la Donna, Immacolata Villani, è stata raggiunta da colpi di pistola subito dopo aver ...

Mamma uccisa a Colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola : Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata...

Donna uccisa a Colpi di pistola mentre porta i figli a scuola vicino a Napoli Sospetti sul marito : Una Donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la Donna, di cui al momento si conosce solo il nome, Immacolata, è stata raggiunta da ...

Mamma uccisa a Colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola : Una donna di 31 anni è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata raggiunta da diversi colpi di pistola mentre...

Tragedia nel Napoletano : donna uccisa a Colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola : Una donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel Napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la donna, di cui al momento si conosce solo il nome, Immacolata, è stata raggiunta da ...