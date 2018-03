oubliettemagazine

: Collezionando 2018: Giancarlo Berardi racconta Julia, una donna nell’universo a fumetti bonelliano… - OublietteMag : Collezionando 2018: Giancarlo Berardi racconta Julia, una donna nell’universo a fumetti bonelliano… - PollicinoAndrea : RT @Morenozagor: Lucca Collezionando. la fotocronaca di Marco Corbetta. - Morenozagor : Lucca Collezionando. la fotocronaca di Marco Corbetta. -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il personaggio nato dall’idea dicompie venti anni:nasce in un periodo storico non felice per iseriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca perla nascita dell’eroina, …