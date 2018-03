Colla pericolosa - Gdf sequestra 350mila confezioni in tutta Italia : La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 350mila confezioni di Colla potenzialmente pericolosa per un valore di circa 2 milioni di euro, stoccata in depositi in tutta Italia. Nove gli imprenditori, Italiani e cinesi denunciati per reati che vanno dalla frode in commercio alla vendita di prodotti pericolosi. Gli stick erano composti da materiali tossici, e avrebbero potuto provocare lesioni in caso di inalazione o assorbimento cutaneo.