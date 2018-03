Colapesce torna a Radio2

romadailynews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Venerdì 30 marzo, alle 22,. Dopo aver presentato il suo nuovo album ‘Infedele’ in un ascolto collettivo in anteprima proprio in Sala B, il cantautore sicilianoa Via Asiago in occasione di ‘live’: un concerto intimo, aperto a un pubblico di fortunati ascoltatori che si saranno iscritti mandando una mail alive@rai.it. Uno spettacolo unico e visionario dal forte impianto teatrale e carico di suggestioni, proprio come questo suo terzo disco. Un modo per annullare le distanze e rompere la consuetudine, proseguendo il suo viaggio sui palchi di tutta Italia, accompagnato dalla ‘Infedele Orchestra’, band di sei elementi che comprende Adele Nigro degli Any Other alla chitarra, sax tenore e seconda voce, Andrea Gobbi al basso e ai cori, Giannicola Maccarinelli (JoyCut) alla batteria, Mario Conte alle tastiere, programming e cori e Gaetano Santoro ...