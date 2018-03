Clima | Coldiretti | “Ha già fatto salire il vino di 1 grado”

Coldiretti : il lavoro cala solo in agricoltura a causa del Clima pazzo : L’agricoltura è l’unico settore che fa segnare un calo nelle ore lavorate (-1.2%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il cambiamento Climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

Clima - Coldiretti : arrivano anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy : Con i cambiamenti Climatici sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si è verificato nel tempo – sottolinea la Coldiretti – un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune colture. ...

Clima - Coldiretti Sicilia : i mandorli sono già in fiore : “Con largo anticipo – spiega in una nota Coldiretti Sicilia – i mandorli sono gia’ in fiore segno di un cambiamento Climatico che modifica anche il paesaggio tipico della campagna di gennaio. Nelle aree interne, anche a 700 metri sul livello del mare, i fiori nei mandorleti rappresentano un’anomalia. I giorni della merla sono stati quasi primaverili e cio’ mostra l’andamento schizofrenico del Clima ma la ...

Agricoltura Umbria - Coldiretti : gennaio dal Clima “anomalo” : Sulla base dei dati dell’Osservatorio agroclimatico del Mipaaf, Coldiretti regionale ha rilevato che quello di gennaio è un clima “anomalo” con temperature massime di 1,9 gradi superiori alla media storica e con una diminuzione del 33,4% di precipitazioni. Coldiretti sottolinea che gli sbalzi termici e le precipitazioni “hanno pesanti effetti sui cicli della natura, sull’Agricoltura e sull’allevamento“: ...