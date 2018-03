Una nave da trasporto carica di carbone è in fiamme nella rada del porto di Civitavecchia. I Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati da ieri sera nello spegnimento dell'incendio in una delle 6 stive della nave, carica di almeno 2.500 tonnellate di carbone. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuto il nucleo Nbcr,addestrato per interventi nelle emergenze nucleari, biologiche,chimiche e radiologiche.(Di giovedì 29 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Civitavecchia rogo