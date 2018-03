Cinque Terre - parte il progetto per riaprire la Via dell'Amore : Cinque Terre, parte il progetto per riaprire la Via dell'Amore Primo passo per riaprire completamente, dopo 6 anni, una delle "passeggiate" liguri più apprezzate al mondo. Il sentiero venne chiuso nel settembre 2012, a causa di una frana in cui rimasero ferite 4 turiste australiane Parole chiave: ...