: Santa Sede-Cina: Burke, nessuna “firme imminente” di un accordo. Papa “in costante contatto con i suoi collaborator… - radioitaliacina : Santa Sede-Cina: Burke, nessuna “firme imminente” di un accordo. Papa “in costante contatto con i suoi collaborator… - NausheenRan : RT @agensir: #SantaSede-#Cina. Burke: nessuna 'firme imminente' di un accordo. #Papa 'in costante contatto con i suoi collaboratori' https:… - kameelNazaret17 : RT @agensir: #SantaSede-#Cina. Burke: nessuna 'firme imminente' di un accordo. #Papa 'in costante contatto con i suoi collaboratori' https:… -

Posso affermare che non vi è alcuna firma imminente di untrae Repubblica popolare cinese". Lo assicura il direttore della Sala stampa vaticana Greg Burke commentando le notizie arrivate da Pechino in merito al confronto sulla nomina dei vescovi nel Paese asiatico. "Vorrei anche sottolineare - aggiunge - che il Papa rimane in costante contatto con i suoi collaboratori sulle questioni cinesi, accompagnando ilin".(Di giovedì 29 marzo 2018)