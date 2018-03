Ciclismo | ecco il roster della NIPPO Vini Fantini Europa Ovini per la Volta Limburg

Ciclismo - Alaphilippe e Viviani pronti a vincere : ecco il roster della Quick Step Floors per la Parigi-Nizza : La Quick Step Floors ufficializza il roster per la Parigi-Nizza, corsa francese in programma dal 4 all'11 Marzo La Quick Step Floors ha ufficializzato il roster della Parigi-Nizza, la corsa francese ...

Ciclismo - Ancora protagoniste le ruote veloci : ecco il percorso della seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour : La seconda tappa dell'Abu Dhabi Tour è adatta Ancora ai velocisti. ecco il percorso e l'altimetria della frazione odierna Il percorso della seconda tappa dell' Abu Dhabi Tour è adatta ai velocisti. I ...

Ciclismo - Le Iene indagano sulla morte di Pantani - ecco perchè Marco è stato ucciso e non tutelato [VIDEO] : La trasmissione Le Iene ha indagato sulla morte di Marco Pantani scoprendo tutte le irregolarità del processo La trasmissione Le Iene ha indagato sul caso doping che ha sconvolto il Ciclismo italiano, ...

Ciclismo - si estingue il processo penale per la morte di Michele Scarponi : ecco il motivo : A causa del decesso dell'autista del furgone che investì e uccise Michele Scarponi lo scorso 22 aprile 2017, il processo penale si estinguerà per la morte dell'unico indagato Giuseppe Giacconi non ha ...

Ciclismo : Mark Cavendish vuole cambiare sport? Ecco la clamorosa ipotesi : Sull'ipotesi di un cambio di sport, il ciclista della Dimension Data ha spiegato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'tutto è possibile. Non farò altro che considerare le opzioni nel breve e ...

Ciclismo - La Wilier Triestina Selle Italia nella mani di Mareczko : ecco il roster per il Dubai Tour : ... corsa 2.HC organizzata da RCS Sport che si terrà dal 6 al 10 e che presenterà un percorso più esigente rispetto alle edizioni passate con l'arrivo impegnativo di Fujairah da aggiungere alla classica ...

Ciclismo - Tour of the Alps - Miguel Angel Lopez ecco l'omaggio a Scarponi : 'se vinco voglio...' : Miguel Angel Lopez dell'Astana correrà il Tour of The Alps per onorare la memoria di Michele Scarponi LaPresse/EFE Salite e montagne rappresentano storicamente il terreno ideale per gli scalatori ...

Ciclismo - triathlon e corsa : nasce la Chia Sport Week. Ecco il programma : Una straordinaria opportunità per vivere lo Sport nella cornice naturale del Sud Sardegna, liberando la propria passione per gli endurance Sport e, perché no, finalmente togliersi la soddisfazione di ...

Ciclismo - Brutto incidente stradale per Federico Zurlo : ecco le sue condizioni fisiche : Federico Zurlo della Cycling Team MSTina-Focus è stato investito mentre si allenava. ecco le sue condizioni fisiche Il corridore della Cycling Team MSTina-Focus, Federico Zurlo, durante un ...

Ciclismo - Vuelta a San Juan : ecco le condizioni di Fernando Gaviria : Fernando Gaviria è caduto durante la quarta tappa della Vuelta a San Juan. ecco come sta il ciclista della Quick Step Floors Fernando Gaviria si è ritirato durante la quarta tappa della Vuelta a San ...

Ciclismo - Doping - il TAS ha sciolto ogni dubbio : ecco la decisione sul caso Raimondas Rumsas jr : Il TAS ha preso una decisione sul caso Doping che ha coinvolto Raimondas Rumsas jr, ciclista è stato trovato positivo al GRHP-6 Il ciclista Raimondas Rumsas jr è stato squalificato dal Tribunale ...

Ciclismo - ecco i 55 corridori italiani nel World Tour Video : Pur senza una squadra italiana il #Ciclismo azzurro è sempre ben presente nel World Tour. [Video] Seppure in calo rispetto alla scorsa stagione, i #corridori italiani sono i più numerosi nell’elite del Ciclismo mondiale. Restano tante anche le presenze in altri ruoli, tra manager, direttori sportivi, preparatori, senza pensare ai produttori di biciclette e di vari componenti ed accessori. Manca purtroppo un grande sponsor che possa costruire una ...

Ciclismo - ecco le ruote scelte dai campioni del World Tour Video : Con il mese di gennaio è ripartita la stagione del #Ciclismo professionistico. Le prime corse, e soprattutto il Tour Down Under, [Video] stanno permettendo agli appassionati di godersi finalmente un po’ di spettacolo dopo tre mesi di pausa, ma anche di familiarizzare con le rinnovate maglie e i materiali. Soprattutto per i tanti cicloamatori che seguono le gare professionistiche è interessante ammirare i modelli di biciclette utilizzate dai ...

Ciclismo - Caso Froome - Gianni Bugno difende Chris : 'ecco perchè è innocente' : Downs La positività di Chris Froome, nell'ultima edizione della Vuelta di Spagna, ha gelato il mondo del Ciclismo e tutti gli appassionati delle due ruote. Il capitano del Team Sky è stato trovato ...