Ciaccheri | Edilizia scolastica al primo posto

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma – Amedeo, candidato presidente nel Municipio VIII con una Coalizione Civica, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Il mio impegno nel Municipio VIII parte dalla scuola media Poggiali-Spizzichino di Tor Marancia. Perché la rigenerazione urbana e il recupero dell’sono ilpunto per garantire il diritto allo studio. Cominciamo a scrivere il Municipio Roma VIII che verrà”. “Martedì 3 aprile alle ore 11.30 presenterò le mie prime 5 priorità per il nostro territorio”. “Lo farò- spiega- in una conferenza stampa davanti alla nuova sede della scuola Poggiali-Spizzichino (viale Carlo Tommaso Odescalchi 98) nel quartiere di Tor Marancia. Luogo protagonista negli ultimi mesi di una battaglia simbolo per il nostro territorio. Cinque idee per guidare la Coalizione che governerà il Municipio, ormai da troppo ...