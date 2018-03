CIA SU CANDIDATURA ' TRANSUMANZA' A PATRIMONIO UNESCO

Olimpiadi 2026 - il primo passo : Torino crea un'assoCIAzione per valutare la candidatura : primo passo concreto della giunta pentastellata dopo la manifestazione d'interesse al Coni e le polemiche in maggioranza

Transdolomites * candidatura Olimpiadi 2026 : ' Ora l'opportunità di pensare ad una concreta rete di ferrovie dolomitiche è irrinunCIAbile ' -... : ... sia occasione di far crescere l'economia turistica il più compatibile possibile con il territorio dolomitico, ed infine si dia una risposta urgente alle problematiche legate all'inquinamento da ...

Silvio Berlusconi bruCIA Matteo Salvini : 'La Bernini verso il ritiro della candidatura al Senato' : bruciata Anna Maria Bernini . La senatrice di Forza Italia già nelle prossime ore, assicurano fonti azzurre, potrebbe rinunciare alla candidatura alla presidenza del Senato , proposta da Matteo ...

Olimpiadi : Urzì (Fdi) - ProvinCIA Bolzano riconsideri il 'no' a candidatura (2) : (AdnKronos) - "La Provincia doveva porsi come portabandiera per un piano di investimenti capace di compenetrare virtuosamente esigenza di infrastrutture con i bisogni futuri del territorio ma non accettare la sfida significa mortificare il nostro territorio e i cittadini che avevano accarezzato l’id

Olimpiadi : Urzì (Fdi) - ProvinCIA Bolzano riconsideri il 'no' a candidatura : Bolzano, 21 mar. (AdnKronos) - "Lancio in queste ore un ultimo appello alle autorità politiche di governo della Provincia di Bolzano, Svp e Pd, perché sia riconsiderata la decisione di non volere aderire assieme al Veneto alla dimostrazione di interesse alla candidatura ad ospitare le Olimpiadi inve

Libia - Saif Gheddafi annunCIA CANDIDATURA alle elezioni presidenziali - : Il secondogenito dell'ex dittatore libico ha detto di voler "salvare il Paese". La tornata elettorale dovrebbe tenersi entro il 2018 ma su di lui pende un mandato di cattura internazionale per il suo ...

Saif Gheddafi annunCIA sua candidatura presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cynthia Nixon - star di Sex and the City - annunCIA la sua candidatura a Governatore di New York! : Cynthia Nixon , una delle star della serie Sex and the City , ha annunciato il prossimo passo della sua carriera politica. L'attrice si è infatti candidata alla carica di Governatore di New York. Cynthia ha condiviso su Twitter un video in cui ricorda come è nata a New York e il suo profondo amore per la città, ...

Candidatura di Renzo Tondo : Progetto Fvg e Regione SpeCIAle non ci stanno : Progetto Fvg e Regione Speciale sono nati per rappresentare le esigenze di cambiamento e di rinnovamento della società del Friuli Venezia Giulia. "I risultati delle elezioni del 4 marzo hanno ...

Caos nel centrodestra - l'Anci rilanCIA la candidatura del presidente Sciulli : Il tempo stringe e, quindi, questo nome torna con forza sulla scena politica e probabile punto di sintesi delle varie anime del centro destra con un forte sostegno della società civile,benvisto anche ...

Olimpiadi : De Poli (Udc) - facCIAmo squadra intorno a candidatura Dolomiti : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – “La Politica veneta, al di là dei colori, faccia squadra intorno alla candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali 2026, proposta ieri dal presidente della Regione Luca Zaia”. Ad affermarlo è il senatore Antonio De Poli (Udc) secondo cui “si tratta di una sfida che il Veneto insieme alle province autonome di Trento e Bolzano può vincere. Le Olimpiadi devono tornare nei luoghi dove ...

Montenero di BisacCIA. Antonio Di Pietro rinunCIA alla candidatura : Il 15 febbraio scorso Antonio Di Pietro aveva offerto la propria disponibilità per sanare le divisioni del centrosinistra. “Vi scrivo

Catalogna : Puigdemont rinunCIA a candidatura presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...