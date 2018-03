Choco Lite e Nadia Toffa a Le Iene | è una truffa?

correttainformazione

: Purtroppo ci siete cascati in tanti. Ma è una bufala: @NadiaToffa non ha mai fatto da testimonial a Choco Lite e no… - redazioneiene : Purtroppo ci siete cascati in tanti. Ma è una bufala: @NadiaToffa non ha mai fatto da testimonial a Choco Lite e no… - diciesse84 : RT @redazioneiene: A proposito di fake news: la nostra @NadiaToffa non ha mai fatto da testimonial a Choco Lite e non ha mai perso 30 kg ??… - mery13857529 : RT @redazioneiene: A proposito di fake news: la nostra @NadiaToffa non ha mai fatto da testimonial a Choco Lite e non ha mai perso 30 kg ??… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) In prima pagina su vari quotidiani online e non soltanto la questione relativa ae al servizio andato in onda di recente da parte dinecessita di qualche chiarimento. Ebbene, nei paragrafi seguenti, riprendendo l’indagine sul noto prodotto dimagrante portata avanti da Le, vediamo di chiarire la situazione rispondendo in particolare al quesito in titolo. È unao meno? >>> ATTENZIONE ALLE IMITAZIONI! CLICCA QUI E SCOPRISUL SITO UFFICIALE <<< Il servizio disuPer chi non lo avesse visto, la celebre inviata della trasmissione Leha pubblicato di recente un servizio suche ha riscosso un certo clamore. Ve lo raccontiamo brevemente qui di seguito, lasciando al paragrafo a seguire commenti e opinioni varie al riguardo. Il tutto nasce dall’arrivo di un gran numero di comunicazioni via social ...