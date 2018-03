Chiara Ferragni e Fedez | attico in affitto a 9000 euro al mese Leone ha bisogno di una

Riccardo Pozzoli - ex di Chiara Ferragni : "Mamma non ha ancora capito che lavoro faccio" : Da quando nel 2009 fondò The Blonde Salad insieme all'allora fidanzata Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli ha fatto molta strada: oggi, a soli 31 anni, è uno dei più giovani imprenditori italiani di successo. In occasione dell'uscita del suo primo libro (Non è un lavoro per vecchi, DeAgostini), Pozzoli si è confessato a Vanity Fair.L'imprenditore inizia parlando dell'adolescenza, passata sui banchi del liceo ...

Video di Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis - Pio e Amedeo svaligiano la loro villa a Los Angeles : Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis protagonisti di uno dei tanti scherzi organizzati dalla coppia formata da Pio e Amedeo! I due neo genitori (al momento della registrazione, però, Leone non era ancora nato) sono stati presi di mira dagli Emigratis, che sono volati sino a Los Angeles per importunare il rapper e la fashion blogger italiani. Durante le registrazione della puntata andata in onda il 26 marzo su Italia Uno, il primogenito della ...

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di Chiara Ferragni e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

Chiara Ferragni mamma di Leone : «Pelle a pelle» : La prima uscita in tre e la «prima» pizza, la visita dal pediatra, l’allattamento che non va nascosto e l’appuntamento solo per due. Così va la vita di mamma Chiara Ferragni, 30 anni, dopo l’arrivo di Leone, venuto al mondo lo scorso 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (2 chili e 800 grammi). La casa è piena: ci sono i quattro nonni, la sorellina Valentina, appena arrivata a conoscere il nipote, la ...

Come Chiara Ferragni? 10 consigli di stile dedicati alle neomamme : Leone è nato. Lo scorso 19 marzo. E i social sono in subbuglio, invasi dagli auguri di milioni di fan e dalle foto del piccolo di casa Ferragnez che, postate da mamma e papà, si moltiplicano in regram e persino nuovi profili dedicati alla famiglia. Dopo aver seguito Chiara Ferragni che, per tutto il periodo della gravidanza trascorso a Los Angeles, ha sfoggiato il pancione in minidress e maxi felpe super trendy, attendiamo di vedere Come la neo ...

Chiara Ferragni la poppata diventa social : Prima poppata social per il piccolo Leone tra le braccia della sua mamma. Nel video condiviso da Chiara Ferragni, allatta il suo bambino al se…o, un se….o materno ed esplosivo che, ovviamente, non è passato inosservato ai follower. Seduto sul divano al fianco della compagna c’è Fedez che invece deve vedersela con Matilde, il cane di Chiara, che soffre di gelosia, sottolinea la Ferragni a margine della clip. Accompagnato da mamma e papà dal ...

