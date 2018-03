Chiara Appendino | Non mando i vigili a impedire l' entrata a scuola ai bimbi non

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) "Non ho intenzione di impiegare gli uomini della Polizia Municipale perai bambini di accedere ai servizi scolastici". A dirlo, a margine della conferenza metropolitana di oggi in cui si è discusso il bilancio dell'ente, la sindaca di Torino, a proposito dell'esclusione dadei bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali.A Torino gli inadempienti sono circa 500, di cui 245 frequentano i servizi educativi comunali, e l'assessora comunale Federica Patti ha accusato la Regione di essere "troppo rigida" rispetto alla circolare dei ministeri alla Sanità e all'Istruzione."Il documento ministeriale - dice Patti - considera inadempiente chi 'non ha presentato formale richiesta di vaccinazione', la Regione Piemonte sostiene invece che la presentazione di copia della formale richiesta non può essere considerata valida. Oggi ...