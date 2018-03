Chi l' ha visto | Il cadavere di Alessandro Fiori ritrovato a Istanbul

Chi l'ha visto : "Il cadavere di Alessandro Fiori ritrovato a Instabul" : Il corpo di Alessandro Fiori scomparso a Istanbul è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona centrale della capitale turca, da fonti di "Chi l'ha visto?". Secondo la stessa fonte il corpo sarebbe stato riconosciuto dal padre del ragazzo.Il 33enne era partito il 12 marzo con un volo della Turkish Airlines da Malpensa arrivando all'aeroporto Ataturk - Istanbul nel tardo pomeriggio. Il 14 marzo intorno alle 16 le telecamere di ...

Luca Catania - carabiniere scomparso : lettera anonima a "Chi l'ha visto?" : Luca Catania, carabiniere di 47 anni in servizio alla stazione di Finale Ligure, è scomparso da Magliolo (Savona) il 7 ottobre del 2016, senza lasciare alcuna traccia. Ieri sera la trasmissione di RaiTre...

“È lei”. Resti umani nel pozzo. La notizia terribile. Scomparsa nel 2010 - di lei si era occupata per mesi “Chi l’ha visto?” : Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati i Resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano ...

Federica Sciarelli saluta Fabrizio Frizzi : il ricordo commosso a ‘Chi l’ha visto’ : Non esiste programma televisivo che in questi giorni non dedichi un momento al ricordo di Fabrizio Frizzi, omaggiato meritatamente dal suo pubblico e dai colleghi che dalla Rai a Mediaset, passando per le radio nazionali, già...

Chi l'ha Visto - Federica Sciarelli saluta Fabrizio Frizzi : 'La sua risata era inconfondibile' : 'Per noi è doveroso salutare un grande uomo come Fabrizio Frizzi ', inizia così l'omaggio di Federica Sciarelli durante la puntata di Chi l'ha Visto? Fabrizio Frizzi, i funerali a Roma. 'Un ...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 28 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Anticipazioni sulla puntata del 28 marzo di Chi l’ha visto, il popolare programma televisivo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto con enorme successo dalla giornalista Federica Sciarelli. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 28 marzo mercoledì 28 marzo 2018 alle ore ...

Alessandro Fiori - un uomo a Chi l'ha visto : "Con me a Istanbul - doveva vedere una persona" : Possibile svolta nella scomparsa di Alessandro Fiori, l'italiano disperso in Turchia: un telespettatore ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito l'appello e dopo averlo...

Terrorismo - il tunisino Atef Mathlouthi a Chi l'ha Visto : "Sono innocente - denuncio tutti" : È ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma: Atef Mathlouthi, tunisino, è stato rintracciato e intervistato dalla trasmissione Chi l'ha Visto?, nel suo...