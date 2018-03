Chi era Mondonico

Sottil anticipa Atalanta-Udinese «L'ambiente nerazzurro è cariChissimo» : Andrea Sottil «gioca» in anticipo Atalanta-Udinese, sfida fra due delle sue ex squadre: «I nerazzurri sono molto carichi e come sempre partiranno a tutta: l'ideale contro una squadra in crisi come l'...

Inter Primavera - VecChi : 'In quattro anni vinte 5 finali su 6 giocate. Grande staff e alle spalle una società che...' : Intervistato da Sky Sport , il tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, esprime la propria soddisfazione per il successo al Torneo di Viareggio. 'Questa partita l'ha vinta il gruppo; era difficilissima perché avevamo di ...

Canoa velocità - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : Carlo TacChini e la canadese in crescita esponenziale : Deve fare soltanto un piccolo passo in avanti nella stagione di gare che sta per iniziare: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo del 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ...

Acconciature di primavera : tra Chignon doppi e onde indie : Andare a un suo concerto per cantare a squarciagola «Alfonso» e nel frattempo rubarle un bel po’ di idee per agghindarsi i capelli questa primavera. Succede a chi segue Levante nel suo nuovo tour Caos in Teatro che nei prossimi giorni farà tappa a Padova (30/03). Dagli space bun da Principessa Leila al raccolto spettinato alle onde indie che scendono piene e ordinate, sul palco la cantautrice italiana, nuova icona di stile dopo il successo ...

Addio Frizzi - i funerali a Roma : Carlucci - Conti e Clerici leggono in Chiesa : «Perdiamo un amico e un fratello. Gli diciamo Addio e arrivederci. Lui ha ora raggiunto i suoi cari». Così aprendo i funerali, don Walter Insero, che officia la cerimonia nella...

Matera - consigliere regionale arrestato per stalking risChia sospensione dalla carica : Sarà avviata la procedura di sospensione per il consigliere regionale Paolo Castelluccio , ex Forza Italia, ora Noi con l'Italia, arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e porto ...

Funerali Fabrizio Frizzi/ In Chiesa Conti - Carlucci e Clerici i più affranti : l'ultimo saluto di Amadeus : Funerali Fabrizio Frizzi: in chiesa, Milly Carlucci, Carlo Conti e Antonella Clerici i più affranti; Flavio Insinna emoziona tutti leggendo la poesia "Amicizia" di Borges.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:45:00 GMT)

Chi l'ha Visto - Federica Sciarelli saluta Fabrizio Frizzi : 'La sua risata era inconfondibile' : 'Per noi è doveroso salutare un grande uomo come Fabrizio Frizzi ', inizia così l'omaggio di Federica Sciarelli durante la puntata di Chi l'ha Visto? Fabrizio Frizzi, i funerali a Roma. 'Un ...

Maserati Levante - Non Chiamatela GTS : è la Trofeo la Suv più veloce del Tridente : La Maserati allarga la gamma della Levante presentando al Salone di New York la Levante Trofeo. Quella che si pensava potesse essere la GTS è in realtà qualcosa di ancora più aggressivo rispetto alla corrispondente versione della Quattroporte e segna nuovi record nella storia del Tridente. La produzione sarà avviata in estate e inizialmente le vetture saranno destinate agli Stati Uniti, al Canada e ad altri mercati extra-europei, a un prezzo ...

Ultimo giorno di riprese per Jennifer Morrison e C’era una volta : il cerChio si Chiude - è il momento dell’addio : Tutto è pronto per l'addio. Il finale di C'era una volta è ormai alle porte e proprio domani andrà in scena l'Ultimo giorno di riprese. Jennifer Morrison ha già chiuso i conti con la storica serie ABC e ieri è tornata sul set per girare le scene che le permetteranno di dire addio al suo pubblico. Vancouver sta ospitando cast e crew per l'ultima volta e sono tanti gli attori pronti a tornare per chiudere in bellezza otto anni d'amore che hanno ...

Berardo Carboni - Matilda De Angelis - Donatella FinocChiaro e Luca Lionello agli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento : Sorrento - Youtopia di Berardo Carboni, distribuito nelle sale Cinematografiche il 25 aprile da Koch Media, con Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro, Alessandro Haber e Luca Lionello, sarà il ...

Tiro con l’arco - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : tante giovani nel settore femminile - squadra solida al masChile. Novità gara mista : Il movimento del Tiro con l’arco azzurro è in salute e negli ultimi anni ha dimostrato di essere cresciuto molto, soprattutto a livello giovanile. L’Italia è stabilmente tra le potenze a livello mondiale di questo sport e il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta procedendo in modo positivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in vista della prossima rassegna a cinque ...

Rita Dalla Chiesa ai funerali di Frizzi : l’abbraccio con la Venier : funerali Fabrizio Frizzi: l’abbraccio tra Rita Dalla Chiesa e Mara Venier Sono stati celebrati questa mattina in Piazza del Popolo a Roma i funerali di Fabrizio Frizzi, morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo a causa di un’emorragia cerebrale mentre si trovava all’ospedale Sant’Andrea. Fuori Dalla Chiesa c’erano migliaia di persone che hanno voluto dare il loro ultimo saluto al noto conduttore, guardando tramite il ...