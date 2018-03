Champions | Buffon | ' Cristiano Ronaldo è killer sotto porta'

Juventus ai quarti. Buffon - Chiellini - Barzagli è la Champions dei senatori : TORINO - L'urlo di Chiellini, l'abbraccio di capitan Buffon. A volte non servono migliaia di lettere per descrivere una vittoria, basta l'immagine, uno scatto, un momento che riassume emozioni e ...

JUVENTUS - BUFFON SU Champions E FUTURO/ "Ho già deciso d'accordo con il club - ma non è questo il momento" : JUVENTUS, BUFFON su CHAMPIONS e FUTURO: il portierone svela di aver deciso cosa fare d'accordo con la società bianconera, ma che non è questo il momento per parlarne.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Juventus - Buffon : 'Mia ultima partita in Champions? No - sono ottimista per natura' : Per noi che abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide , credo che il modo migliore per ricordarlo sia proprio giocare, esaltando i valori dello sport '. seguono aggiornamenti Lloris: "Buffon è la ...

Juventus - Champions-Buffon : il bivio Tottenham tra presente e futuro : Gigi Buffon, 40 anni. Getty L'uomo ha scritto una lettera apertissima per la tragedia che ha colpito Davide Astori, il capitano accolse con un bacio Matuidi, il giocatore è convinto che 'smettere o ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juve - Marotta : 'Buffon non è un problema - ottimisti per la Champions' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Juventus , l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha parlato a Premium Sport , soffermandosi anche sul futuro di Gigi Buffon : ' Gigi non è un problema per noi . Come sottolineato da lui, c'è un grande rapporto col presidente e prima della fine della stagione parleremo e ...

Juventus - Allegri/ “Mandzukic ha la febbre - Buffon riposa - la Champions non deve essere ossessione” : Juventus, parla Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:01:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Mandzukic ha la febbre e Buffon riposerà. La Champions non deve essere un'ossessione' : 'Sapevamo che numericamente queste due partite, sia col Tottenham che col Torino erano partite dove numericamente mancavano dei giocatori. Domani ci prepariamo ad affrontare il Torino che tra l'altro ...

Juventus - Allegri : 'Buffon non gioca. Champions? Non sia ossessione' : TORINO - ' La Champions League non deve essere un'ossessione, altrimenti non si vince nulla '. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, torna a parlare del pareggio in Europa contro il ...

Basler contro Buffon/ “Dovrebbe ritirarsi - la Juventus non può vincere la Champions con lui” : Basler contro Buffon: “Dovrebbe ritirarsi, la Juventus non può vincere la Champions con lui”. Il duro commento dell’ex nazionale tedesco, sul portiere del club bianconero(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Basler massacra Buffon : “si ritiri - non vincerà mai la Champions” : L’ex centrocampista del Bayern Monaco, Mario Basler, non le ha mandate a dire a Gigi Buffon dopo la gara pareggiata ieri dalla sua Juventus contro il Tottenham. Basler, parlando al programma tedesco Fantalk, ha inveito contro il portiere bianconero: “Gigi è stato un portiere eccezionale, ma a volte ci si lascia sfuggire l’occasione di ritirarsi“. Ma non è tutto, Basler rincara la dose: “Capita di perdere il momento ...

Pagelle/ Juventus-Tottenham (2-2) : i voti della partita. Buffon incerto (Champions League ottavi andata) : Pagelle Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. Primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 08:57:00 GMT)

Ag. Szczesny : 'Rinnovo Buffon? Nessun problema. Bale fu a un passo dall'Italia. La Juve può vincere la Champions' : Parliamo di una delle squadre più forti al mondo. La Juve è tra le 4-5 formazioni in grado di vincere la Champions. Sì, se battono il Tottenham possono arrivare in fondo, perché no...'. Hart ha ...