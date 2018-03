CATTELAN IN UNA SERIE TV Oggi ultima puntata di EPCC | ma sto scrivendo un telefilm

Alessandro CATTELAN resta a SKY : “Sarò il protagonista di una nuova serie TV” : Sky, Cattelan presto in una nuova serie TV: sarà una sitcom Alessandro Cattelan resta a Sky e sogna anche in grande. Il conduttore tv ha parlato dei suoi nuovi progetti in una recente intervista pubblicata da La Stampa in data mercoledì 29 marzo 2018. Al noto quotidiano, il presentatore di X Factor ha annunciato una […] L'articolo Alessandro Cattelan resta a SKY: “Sarò il protagonista di una nuova serie TV” proviene da Gossip e ...

Alessandro CATTELAN : "Sto scrivendo una serie tv per Sky" : Chiusa una porta, si apre un portone. Chiusa l'ultima stagione di E poi c'è Cattelan (l'ultima puntata è prevista per questa sera, in seconda serata su SkyUno, con Andrea Pirlo ospite), il promettente Alessandro Cattelan apre il portone alle serie tv e si dedicherà alla scrittura di una serie per il network nelle mani di Rupert Murdoch. "Stiamo scrivendo una serie tv per Sky, anzi abbiamo ripreso a scriverla, perché ci eravamo fermati ...

Fabrizio Frizzi - social contro Alessandro CATTELAN e EPCC/ L’elaborazione del lutto è una questione personale : Morte Fabrizio Frizzi, social contro Alessandro Cattelan: "sei l'unico che non ha scritto nemmeno due righe sulla sua morte. Mi sei calato". La replica acuta del conduttore di EPCC(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:07:00 GMT)

MARTIN CASTROGIOVANNI DA CATTELAN/ “Vorrei che tutti avessero una seconda possibilità” (EPCC) : L’ex rugbista e ex stella della Nazionale Italiana MARTIN CASTROGIOVANNI ospite a E poi c’è CATTELAN. La sua nuova vita divisa tra la televisione e eventi di sponsorizzazione.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:06:00 GMT)

Ermal Meta contro Noemi e CATTELAN/ La replica : "Se mi inviti cantiamo una canzone originale al 70%" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:08:00 GMT)

SIMONE BIANCHI DA CATTELAN/ L'autore italiano più in vista del mondo Marvel in una mostra milanese (EPCC) : SIMONE BIANCHI è protagonista di una grande mostra milanese al WOW Spazio fumetto, con masterclass dedicata ai supereroi: ospite di E poi c'è CATTELAN il 6 marzo.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:06:00 GMT)

LEVANTE DA CATTELAN/ "XFactor per me è stata una grande scuola..." (Epcc) : LEVANTE, cantautrice italiana di grande successo ospite a E poi c’è CATTELAN. Protagonista nei più grandi teatri italiani con il suo nuovo Tour ‘Caos in Teatro’. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:21:00 GMT)

CARLO LUCARELLI DA CATTELAN/ Raccontare una cosa avvenuta oggi è più difficile - perché ci siamo dentro (EPCC) : CARLO LUCARELLI, ospite questa sera a E poi c’è CATTELAN, ha pubblicato il suo ultimo libro Amok – Le stragi dell’odio frutto della collaborazione con il criminologo Massimo Picozzi.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:02:00 GMT)

Video di Annalisa a E poi c’è CATTELAN tra la fisica e Una finestra tra le stelle nella stazione aerospaziale : Annalisa a E poi c'è Cattelan parla di musica ma anche di fisica. Notoriamente dottoressa in questa materia, l'artista si è soffermata a parlare dei suoi studi, che da sempre sembrano affascinare il conduttore del late night show di Sky Uno. Interessato all'argomento, Alessandro Cattelan ha voluto sapere se l'artista avesse mai ricevuto degli attestati di stima da parte dei suoi colleghi scienziati. Da questa domanda, nasce il racconto di ...

NOEMI/ Il nuovo album La luna e i luoghi comuni con CATTELAN (Che tempo che fa) : Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” NOEMI ha pubblicato un nuovo album e oggi sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:58:00 GMT)

ZEROCALCARE/ "Ho gestito male il successo - sto vivendo una condizione crepuscolare" (E poi c’è CATTELAN) : Il fumettista Michele Rech in arte ZEROCALCARE, a partire dal mese di maggio darà il via al webcomic Caldaje in collaborazione con Giacomo ‘Keison’ Bevilacqua.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 20:21:00 GMT)