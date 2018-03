CASTELLO ESTENSE - Il 31 marzo e l' 1 e 2 aprile apertura prolungata e visite guidate

CASTELLO ESTENSE : il monumento più rappresentativo di Ferrara tra storia e leggende : Il Castello Estense o Castello di San Michele è il monumento più rappresentativo della città di Ferrara. Situato in pieno centro storico, venne eretto nel 1385 da Nicolò II d’Este, per proteggersi dagli attacchi dei cittadini stessi, che erano in una condizione di malcontento generale contro il governo degli Estensi. Il popolo, stremato dalla fame e dalla povertà, si unì per uccidere Tommaso da Tortona, un magistrato dei Giudici dè Savi, odiato ...