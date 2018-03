: Articolo molto interessante. - matteosalvinimi : Articolo molto interessante. - baffone5stelle : ll premier dimissionario @PaoloGentiloni ha espulso due diplomatici ma è sicuro che i fatti stanno come tutti dicon… - RaiNews : Caso Skripal, la figlia Yulia migliora: è fuori pericolo. La figlia 33enne della ex spia russa era stata avvelenata… -

Per l'amministrazione Trump non c'è alcunaper la decisione della Russia di espellere diplomatici americani ed europei. La Casa Bianca ha inoltre invitatoa "non fare la vittima". L'allontanamento dei diplomatici è la risposta della Russia alla analoga misura decisa da Stati Uniti e Paesi europei in relazione al.(Di giovedì 29 marzo 2018)