Caso Skripal | Mosca risponde | via 150 diplomatici | 60 sono americani

Caso Skripal - Mosca replica alle espulsioni : "Via 150 diplomatici - 60 dalle sedi Usa" : Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha annunciato che Mosca espellerà dalla Russia diplomatici stranieri esattamente nel numero di quelli russi cacciati dai diversi Paesi per il...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espelle re i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Caso Skripal - la figlia Yulia migliora : è fuori pericolo : La figlia 33enne della ex spia russa era stata avvelenata assieme al padre il 4 marzo in Inghilterra

Caso Skripal - ora la Russia condanna l'Italia : "Pure voi ingannati dalla May" : ' l'Italia purtroppo è tra i Paesi che si sono fatti ingannare' nel Caso Skripal . Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, nel suo briefing con la stampa. Zakharova ...

Caso Skripal - primo contatto della ex spia russa con il nervino avvenne sulla porta di casa : Scotland Yard ipotizza che la sostanza che ha avvelenato Serghei Skripal e la figlia Yulia fosse sulla porta d'ingresso

Mosca - su Caso Skripal mano servizi Gb : ANSA, - Mosca , 28 MAR - "L'analisi di tutte le circostanze dimostra che le autorità di Londra non hanno interesse nel chiarire i motivi reali e nell'identificare gli esecutori dei crimini a Salisbury ...

Caso Skripal - Mosca rilancia contro Londra : nasconde troppe cose : ... Londra ha accusato la Russia di avere avvelenato dei suoi cittadini e, chiamando in causa un agente chimico mai utilizzato da noi, ha organizzato una enorme campagna politica e mediatica", si legge ...

Il Caso Skripal e il rischio concreto di una nuova guerra fredda : L'impressione è che il mondo si avvicini sempre di più a una riedizione della guerra fredda. L'impressione è che il Premier britannico Theresa May abbia cavalcato il caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata nel sud dell'Inghilterra, più che altro per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica d'Oltremanica dalle proprie difficoltà post-Brexit. L'impressione è che il caso le stia sempre più sfuggendo di mano. Impressioni, per ...