Caso Skripal | la Russia espelle oltre 150 diplomatici

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Caso Skripal - ex spia russa/ Mosca espelle 60 diplomatici Usa - pronta la ritorsione di Putin : Mosca espelle 60 diplomatici Usa: la contromisura della Russia sul Caso Skripal non si fa attendere. Le intenzioni esposte dal ministro russo Lavrov. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Caso Skripal - Usa a Mosca : nessuna giustificazione per espulsioni : Per l'amministrazione Trump non c'è alcuna giustificazione per la decisione della Russia di espellere diplomatici americani ed europei. La Casa Bianca ha inoltre invitato Mosca a "non fare la vittima". L'allontanamento dei diplomatici è la risposta della Russia alla analoga misura decisa da Stati Uniti e Paesi europei in relazione al Caso Skripal.

Il ministro degli Esteri russo ha annunciato che Mosca espellerà diplomatici stranieri esattamente nel numero di quelli russi cacciati dai diversi Paesi per il Caso Skripal, l'ex spia avvelenata nel Regno Unito. Chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Caso Skripal : Mosca reagisce cacciando 150 diplomatici occidentali - 60 sono americani : Il ministro degli Esteri russo ha annunciato che Mosca espellerà diplomatici stranieri esattamente nel numero di quelli russi cacciati dai diversi Paesi per il Caso Skripal, l’ex spia avvelenata nel Regno Unito. Chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.Continua a leggere

Caso Skripal - la figlia Yulia migliora : è fuori pericolo : La figlia 33enne della ex spia russa era stata avvelenata assieme al padre il 4 marzo in Inghilterra

Caso Skripal - ora la Russia condanna l'Italia : "Pure voi ingannati dalla May" : 'l'Italia purtroppo è tra i Paesi che si sono fatti ingannare' nel Caso Skripal . Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, nel suo briefing con la stampa. Zakharova ...

Caso Skripal - primo contatto della ex spia russa con il nervino avvenne sulla porta di casa : Scotland Yard ipotizza che la sostanza che ha avvelenato Serghei Skripal e la figlia Yulia fosse sulla porta d'ingresso