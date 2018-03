Caso Skripal | la figlia Yulia migliora | è fuori pericolo

Caso Skripal - ora la Russia condanna l'Italia : "Pure voi ingannati dalla May" : 'l'Italia purtroppo è tra i Paesi che si sono fatti ingannare' nel Caso Skripal . Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, nel suo briefing con la stampa. Zakharova ...

Caso Skripal - primo contatto della ex spia russa con il nervino avvenne sulla porta di casa : Scotland Yard ipotizza che la sostanza che ha avvelenato Serghei Skripal e la figlia Yulia fosse sulla porta d'ingresso

Mosca - su Caso Skripal mano servizi Gb : ANSA, - Mosca, 28 MAR - "L'analisi di tutte le circostanze dimostra che le autorità di Londra non hanno interesse nel chiarire i motivi reali e nell'identificare gli esecutori dei crimini a Salisbury ...

Caso Skripal - Mosca rilancia contro Londra : nasconde troppe cose : ... Londra ha accusato la Russia di avere avvelenato dei suoi cittadini e, chiamando in causa un agente chimico mai utilizzato da noi, ha organizzato una enorme campagna politica e mediatica", si legge ...

Mosca su Caso Skripal mano servizi Gb : ... se non ci verranno fornite prove convincenti del contrario, riterremo di essere di fronte a un attentato alla vita dei nostri concittadini e a un'enorme provocazione politica". Lo sostiene il ...

Caso Skripal : è crisi Russia-UE - aziende italiane all'angolo : 'Le tensioni con la Russia possono creare danni alle nostre aziende perché tutta l' economia italiana vive di export ed è evidente che ogni tensione con alcuni Paesi crea distonie economiche su cui ...

Il Caso Skripal e il rischio concreto di una nuova guerra fredda : L'impressione è che il mondo si avvicini sempre di più a una riedizione della guerra fredda. L'impressione è che il Premier britannico Theresa May abbia cavalcato il caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata nel sud dell'Inghilterra, più che altro per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica d'Oltremanica dalle proprie difficoltà post-Brexit. L'impressione è che il caso le stia sempre più sfuggendo di mano. Impressioni, per ...

Perchè Salvini sul Caso Skripal sta con Putin : Un Occidente al tramonto, una Tradizione da riscoprire, tanti nemici assoluti da combattere soprattutto nel nome dell’appartenenza ad una ortodossia: c’è una forte continuità tra il Salvini che ieri ha criticato la decisione dell’Ue di fare il muso duro con la Russia, quello che mostrava il rosario e il Vangelo in un comizio preelettorale, quello che riceve l’endorsement di Steve Bannon. Anzi: non ...

Russia vs USA - Caso Skripal/ Espulsioni a raffica di diplomatici russi : il curioso Caso della Nuova Zelanda... : caso Skripal, scontro russia vs Usa, Regno Unito e Europa. Anche l'Italia caccia due diplomatici russi: Lavrov, "ricatti di Trump per convincere espulsione diplomatici"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:44:00 GMT)

L'Italia rischia di pagare le conseguenze peggiori del Caso Skripal : Nell'affaire Skripal, che ha visto 16 paesi schierarsi dalla parte del Regno Unito espellendo decine di funzionari russi, L'Italia si è quasi subito accodata, seppur di malavoglia, alla gran parte dei partner Nato che hanno proceduto in tal senso.Nonostante il numero di espulsi sia irrisorio, la metà di quelli cacciati dalla Francia e dalla Germania, il gesto di solidarietà italiano - più che una "necessità" vista l'assenza al momento di prove ...

Caso Skripal - Ankara : "Non agiremo contro la Russia" : 'L'adesione piena all'Unione europea resta un obiettivo strategico', ha detto ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prima di mettersi in viaggio alla volta di Varna, in Bulgaria, per ...

Rappresaglia russa in arrivo. Per l'ambasciatore in Usa l'offensiva diplomatica "era pronta da tempo - il Caso Skripal è solo un pretesto" : Gli Stati Uniti e il Regno Unito "molto probabilmente" hanno pianificato l'espulsione dei diplomatici russi in anticipo e l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal è stato solo un pretesto per questa mossa: a dirlo è Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli Stati Uniti. "La portata dei danni, la preparazione e il supporto delle informazioni precedenti - ha scritto in una nota pubblicata su Facebook - dimostrano che ...

Caso Skripal - nel risiko delle spie l’Italia si gioca un ventennio di rapporti privilegiati con la Russia : Il terzo principio della dinamica, una legge della fisica, comporta che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E così è nella “guerra delle spie” tra la Russia e l’Occidente: una dopo l’altra, vengono giù le caselle del domino delle espulsioni di diplomatici di Mosca; e, poi, arrivano le espulsioni di diplomatici da Mosca. In questi casi, non vale il principio del porgere l’altra guancia, bensì quello, meno ...