Casellati vs Boldrini? Una panzana | neanche Laura si faceva chiamare ‘presidentessa’

(Di giovedì 29 marzo 2018) La notizia che Maria Elisabetta Alberti, neoeletta presidente del Senato, si sia rifiutata di essere chiamata “presidentessa” prendendo così le distanze da, ex presidente della Camera, è una, una fake news:non ha mai voluto essere chiamata “presidentessa” bensì “la presidente”. Se diamo un’occhiata alle testate che hanno distorto la realtà dei fatti pur di dileggiaree l’importanza dell’uso del femminile nella lingua, leggiamo che Diario del web ha parlato di “discontinuità con l’ex presidente”; il Mattino di Padova parla di “cambio di passo”, Blitz quotidiano invece “archiviata l’era”. Il Corriere della Sera invece ha twittato “Chiamatemi Presidente non Presidentessa, che ne pensate?”, rilanciando una non notizia e facendo anche un torto alla grammatica che non è cosa opinabile ma ...