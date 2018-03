Carraro - fatturato e marginalità in crescita nel 2017. Dividendo 0 - 17 euro : Carraro ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato consolidato pari a 606 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto ai 593,7 milioni di euro del 2016. In significativo aumento l' utile a 13,7 ...