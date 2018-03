Carrarese Piacenza Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Calcio - Piacenza in emergenza a centrocampo per la gara con la Carrarese : Ascolta Carrarese Piacenza su RADIO SOUND , segui la puntata speciale di STADIO SOUN D dedicata al match dei biancorossi CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Nemmeno il tempo di archiviare i 3 impegni che hanno portato alla classifica del Piacenza 5 punti in più e la truppa di Arnaldo Franzini è già pronta a ritornare in campo. Giovedì 29 marzo, ...