Capigruppo PD | ok linea Martina

Blastingnews

: RT @valy_s: #Belpietro “in genere quando ci sono delle sconfitte un partito discute, invece #Renzi non vuole discutere. vuole dettare la li… - callmykikko : RT @valy_s: #Belpietro “in genere quando ci sono delle sconfitte un partito discute, invece #Renzi non vuole discutere. vuole dettare la li… - pierapis : @enzoben43 Veramente i capigruppo con le loro dichiarazioni dimostrano unità e fermezza, sono compatti sulla linea… - salvatoremero12 : RT @valy_s: #Belpietro “in genere quando ci sono delle sconfitte un partito discute, invece #Renzi non vuole discutere. vuole dettare la li… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Dopo essersi ancorato all’opposizione del futuro governo, il Partito Democratico ha scelto i due nuoviche lo rappresenteranno in Parlamento. Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato sono stati eletti al Nazareno dopo giorni e giorni di conflitti tra le varie correnti interne. Alla fine a spuntarla è stato il segretario reggente MaurizioVIDEO che, in particolare con la candidatura dell’ex ministro dei Trasporti, è riuscito mettere tutti d’accordo incassando addirittura il via libera per acclamazione. Un segnale importante per i democratici che ora si preparano al ritorno prepotente di Luigi Di Maio VIDEO. Il capo politico del M5S non ha perso la speranza di fare breccia in quello che, pur ridimensionato dalla batosta alle politiche, rappresenta il secondo partito del Paese. Un’intesa con il #Pd, inoltre, da giorni è la soluzione auspicata ...