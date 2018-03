Canzone di Ghali alle scuole elementari | mamme in rivolta | Inadatta

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Le maestre scelgono la"Cara Italia" diper la festa di fine anno scolastico e fra i genitori scoppia la. Il motivo? Alcune delle strofe scelte per essere intonate dai bimbi contengono riferimenti che non sarebbero proprio adatti ai bimbi di una scuola elementare.Parolacce e allusioni "hot" che non sono piaciutee ai papà della scuola elementare Rossini di Firenze. Nonostante lasia in testa alla classifica delle hit più ascoltate in tutte le radio, certe parole sono state giudicate inopportune per le orecchie di piccoli che hanno dai 6 ai 10 anni."Vi pare normale che venga fatta imparare unadel genere a dei bambini di quinta elementare?" si lamenta una mamma. "È una cosa indecente, troppe parolacce" le fa eco un'altra. "Fumo, entro, cambio faccia - recita l'incipit - Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto ...