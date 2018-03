Cane salva la vita ad una donna | ecco cosa ha fiutato

Cane annusa il naso della padrona - scopre il cancro e salva la donna : i dettagli Video : E' sopravvissuta al #cancro della pelle grazie all'intervento dell'amico a quattro zampe. Una storia e lieto fine che si è verificata negli Stati Uniti [Video] e che ha gia' fatto il giro del mondo. L'episodio risale alla primavera del 2017 quando Lauren Gauthier notò un anomalo comportamento del suo #Cane. 'Dopo aver fissato numerose volte il viso Victoria mi ha toccato il naso con la zampa'. La quarantaduenne ha spiegato che l'animale ...

Carabinieri salvarono Cane e lo “arrestarono” per scherzo : rischiano sanzione : Carabinieri salvarono cane e lo “arrestarono” per scherzo: rischiano sanzione La Lega Nazionale del cane, invece, non solo chiede clemenza per i militari ma li vuole anche nominare ‘soci onorari’ Continua a leggere L'articolo Carabinieri salvarono cane e lo “arrestarono” per scherzo: rischiano sanzione proviene da NewsGo.

Bimbo assalito da pitbull - salvato dal vicino : il Cane ucciso col forcone : AVELLINO - A 9 anni aggredito dal pitbull dell'amichetto. E' accaduto a Mercogliano , Avellino, . I bambini stavano giocando nel prato antistante una villetta; sono stati necessari 46 punti per ...

Così le «mucche volanti» ameriCane hanno salvato il Qatar : Con un colossale ponte aereo, gli Stati Uniti stanno trasportando migliaia di bovini nell’emirato per evitare una crisi alimentare dovuta all’embargo delle monarchie del Golfo. Ecco l’incredibile storia di come la diplomazia americana passi anche attraverso i ruminanti dell’Arizona...

Polizia stradale salva 26 cuccioli di Cane stipati in una sola gabbia : due denunciati : Trasportavano 26 cuccioli di cane di varie razze stipati in un'unica gabbia, nel bagagliaio di un furgone in viaggio sulla A1. Li ha scoperti la Polizia stradale di Pian del Voglio, nel...

Cane in pericolo sulla Siena Firenze : la polizia stradale ferma il traffico e la salva : Cagnetta in pericolo sulla Palio: la Polstrada ferma il traffico e la salva. Continua l'impegno della polizia stradale in Toscana, a tutela degli animali, in pericolo di finire sotto le ruote dei ...

Carabinieri salvano cuccioli di Cane gettati in un fiume nel Ragusano - : L'autore del gesto è un pensionato di 70 anni che avrebbe messo i cinque esemplari di razza maremmana in una scatola prima di lanciarli nelle acque dell'Irminio, in contrada Piano del Conte

Il Cane è scomparso - cucciolo di anaconda lo trascina sott’acqua. In tre lottano per salvare la vita del malcapitato : Brasile, alcuni agricoltori non riescono a trovare il loro cane. Temendo il peggio si avvicinano al corso d’acqua e trovano il fedele amico avvolto tra le spire mortali di un baby anaconda. Dopo aver trascinato il serpente a terra, tre uomini tirano con tutte le forze il rettile per spezzare l’abbraccio letale. L’amico a quattro zampe se l’è vista brutta ma alla fine riescono a salvarlo. Non gli resta che godersi l’abbraccio, stavolta ...

Sei interventi soccorso a Piano Battaglia - salvato dal freddo anche un Cane : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Sono stati sei gli interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia, in Sicilia, dai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano in collaborazione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo, i carabinieri e il Corpo forestale. Sia