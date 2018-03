Campionato Italiano Minialtura | tutte le novità del 2018

Campionato Italiano Rally - "Gargano & Daunia" in pista con Ford Racing Italia : Dopo la vittoria nel Campionato del Mondo Rally Piloti e Costruttori conseguita dal Team M-Sport nel 2017, Ford Racing Italia conferma la propria presenza al Campionato Italiano Rally 2018 per il ...

Il Ritrovo di Roberta 'accompagnerà' il Campionato Italiano di Rally : Un "gesto", quindi, molto significativo ed originale per unire il divertimento dello sport al combattimento dei veri problemi della vita. Ricordiamo inoltre che, questo logo, "gareggerà" con questa ...

Il Campionato Italiano della bugia 2018 sarà dedicato ai cambiamenti climatici : E’ dedicata al meteo e ai cambiamenti climatici la 42° edizione del campionato italiano della bugia in programma a Le Piastre di Pistoia sabato 4 e domenica 5 agosto 2018. Oggi sono stati pubblicati i bandi per le sezioni verbale, letteraria e grafica. Il tema di questa edizione, spiega un comunicato stampa, riguardera’ entrambe le articolazioni, cioe’ il campionato italiano e quello internazionale, che lo scorso anno – ...

Skoda Italia di nuovo partner di S.A. Motorsport nel Campionato Italiano Rally 2018 : ŠKODA continua a puntare forte sul mondo del Motorsport, che storicamente la vede impegnata in prima persona nel mondo del Rally, disciplina durissima ma affascinante. L'impegno del costruttore ceco non si limiterà a livello internazionale al team ufficiale di ŠKODA Motorsport, ma si estenderà alla partnership ...

Campionato Italiano Rally 2018 - il team Peugeot pronto a stupire ancora : Un'importante novità vedrà poi lo schieramento di una terza vettura ufficiale Peugeot Sport Italia: un'altra 208 T16 che sarà impegnata nell'assoluto. Alla guida un equipaggio siciliano , Marco ...

La carica dei 300 atleti al Campionato Italiano di nuoto FISDIR : Le gare saranno in diretta streaming e vedranno impegnati ragazzi down, borderline e autistici a dimostrare come lo sport riesca a dare a tutti la possibilità di fare attività. Dalle Marche " ha ...

Al via le iscrizioni al Campionato Italiano Minialtura : Sarà Darsena Le Saline, la sede del Campionato Italiano Minialtura che torna a fare tappa a Chioggia. Avviate le iscrizioni da Il Portodimare

Week end con il Campionato Italiano Junior di motocross al Miravalle : Arezzo, 28 febbraio 2018 - Per il terzo anno consecutivo il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi , AR, ospita il Campionato Italiano Junior di motocross. La manifestazione è in calendario per sabato 3 ...

Porto Rotondo ospiterà il Campionato Italiano Offshore : Il Campionato Italiano di Offshore si terrà a Porto Rotondo dal 24 al 27 maggio. L' Offshore , nello sport motoristico d'acqua della motonautica, è quel tipo di imbarcazione caratterizzata da grandi ...

Syncro : Campionato Italiano Assoluto Invernale : la Carisa Rari Nantes Savona ricomincia venerdì da Riccione : I Campionati Assoluti saranno visibili in streaming video sul sito della Federazione Italiana Nuoto. Le Syncronette savonesi gareggeranno nell'esercizio Singolo con Linda Cerruti e Federica Sala. Nel ...

A Spoleto il Campionato Italiano di Biliardo : Spoleto Con entusiasmo il Polo Museale dell'Umbria, Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, ha accolto le fasi finali della tappa del campionato Italiano di Boccette e Stecca. Le ...

Calciomercato italiano flop - è il nono Campionato per soldi spesi : stato un Calciomercato senza fuochi d'artificio quello di gennaio, o almeno in Italia. Un flop, sicuramente sotto il punto di vista dei grandi colpi. Quelli che non ci sono stati. SfumatI tutti i ...

Serie A - Inter : Icardi e i 100 gol nel Campionato italiano : “Poter decidere di andarsene è crescere”. Bufera dopo l’espressione sui social, ma poi chiarisce: “Voglio i 100 gol in A”. “Resto per il record”. Una frase pubblicata ieri sul suo profilo Instagram aveva allertato i tifosi neroazzurri circa l’ipotesi che potesse lasciare Milano. E invece non era come si pensava; Mauro Icardi, principale bomber di stagione dell’Inter di Luciano ...

