Campidoglio | Piano operativo della nuova raccolta differenziata nel VI e X Municipio

Campidoglio : piano straordinario per coprire 50mila buche in un mese : Il Campidoglio lancia un piano straordinario contro l'emergenza buche "causata dal ghiaccio che ha sgretolato l'asfalto in moltissime zone della città". Le misure sono state discusse durante l'...

Piano straordinario strade, al via prima fase con 17 milioni di euro. Obiettivo copertura 50.000 mila buche in un mese. Campidoglio in supporto dei Municipi...

Roma - con Burian clochard a rischio gelo. Il Campidoglio : via al Piano Freddo : Il grande gelo portato dal vento di Burian è arrivato e si aspettano momenti difficili per i cinquemila i clochard , di cui oltre ottocento donne, con i cani al seguito che vagano per le strade e le ...

Piccolo - Pd - : piano Atac pubblico o in Campidoglio con Carabinieri : Roma A margine dell'Assemblea capitolina ecco quanto ha dichiarato la consigliera comunale del Pd, Ilaria Piccolo: 'Se entro due giorni l'amministrazione M5S non renderà pubblico il piano ...

Roma – A margine dell'Assemblea capitolina ecco quanto ha dichiarato la consigliera comunale del Pd, Ilaria Piccolo: "Se entro due giorni l'amministrazione M5S non renderà pubblico il piano...

Atac - Campidoglio dà il via libera a presentazione del piano di concordato. Pd non partecipa al voto : Il piano di concordato per Atac spa, la società romana dei trasporti, è pronto per essere consegnato, entro venerdì, ai giudici del Tribunale fallimentare. Al termine di un vero e proprio tour de force fra approvazione Giunta, recepimento dei pareri tecnici, passaggio in Commissione congiunta Bilancio e Mobilità, Assemblea dei Soci, la delibera mandataria ha ricevuto anche l’ok dell’Assemblea Capitolina, autorizzando l’azienda a procedere con il ...

Il piano di concordato per Atac spa, la società romana dei trasporti, è pronto per essere consegnato, entro venerdì, ai giudici del Tribunale fallimentare. Al termine di un vero e proprio tour de force fra approvazione Giunta, recepimento dei pareri tecnici, passaggio in Commissione congiunta Bilancio e Mobilità, Assemblea dei Soci, la delibera mandataria ha ricevuto anche l'ok dell'Assemblea Capitolina, autorizzando l'azienda a procedere con il ...

Atac Roma - tecnici Campidoglio mettono in dubbio tenuta del piano di concordato : rischi per il bilancio del Comune : Seri rischi per la tenuta del bilancio del Comune. Dubbi sulla vendita degli immobili e sull’effettivo aumento della produttività da parte del personale. In sei pagine fitte di osservazioni, il ragioniere e il vice-segretario generale del Campidoglio – ovvero i due organi tecnici apicali – mettono letteralmente in discussione la tenuta del piano di concordato che, entro questa settimana, la società di trasporti Atac Spa dovrà presentare al ...