Camera | in M5S ballottaggio Spadoni-Brescia per vicepresidenza

Pd-M5S - scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera. L'ira dem : fatto senza precedenti : Per la prima volta in Senato l'opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle...

Alta tensione M5s-Pd anche alla Camera - domani i vicepresidenti : Roma, 28 mar. , askanews, 'Il M5s ci propone una vicepresidenza, come ci aveva promesso, ma chiede che votiamo il loro candidato questore, che così diventerebbe questore anziano. E' una richiesta ...

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta Video : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

Fico in autobus a Montecitorio/ M5s - la verità sulla foto del neo presidente della Camera : "era con la scorta" : Fico in autobus a Montecitorio, ha fatto il giro dei social la fotografia del neo presidente della Camera, esponente del M5S, sull'85 a Roma: le parole del fotografo Angelo Carconi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:35:00 GMT)

CAPIGRUPPO Camera E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

FICO ALLA Camera - ALBERTI CASELLATI AL SENATO/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5s contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Camera e Senato - vincono M5S e Lega. Il duello ora è su Palazzo Chigi. Di Maio : no ministri di Fi : A quel punto perché Salvini dovrebbe dare l'ok a un governo con Di Maio premier? 'Perché gli offriremmo ministeri di peso, tra Economia o Sviluppo economico, Interno, Difesa. E lui avrebbe anche il ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Come ha reagito Berlusconi all'accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [VIDEO] : Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia . Quest'ultima era la ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del Senato del centrodestra dopo la "tragica" notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al M5S di ...