Camera : in M5S ballottaggio Spadoni-Brescia per vicepresidenza : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – E’ ballottaggio, nel M5S, tra Maria Edera Spadoni e Giuseppe Brescia per la carica di vicepresidente della Camera. Stamani i deputati 5 Stelle dovranno votare e scegliere tra Brescia, pugliese di Bari, molto vicino a Roberto Fico, e Maria Edera Spadoni, dimaiana della prima ora e grande amica del capo politico del M5S, tant’è che nel settembre 2015 Di Maio ha celebrato le sue nozze. “Nella ...

Pd-M5S - scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera. L'ira dem : fatto senza precedenti : Per la prima volta in Senato l'opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle...

Pd-M5S - scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera. L'ira dem : fatto senza precedenti : Per la prima volta in Senato l'opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle votazioni per l'elezione dei ...

Alta tensione M5s-Pd anche alla Camera - domani i vicepresidenti : Roma, 28 mar. , askanews, 'Il M5s ci propone una vicepresidenza, come ci aveva promesso, ma chiede che votiamo il loro candidato questore, che così diventerebbe questore anziano. E' una richiesta ...

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta Video : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

Fico in autobus a Montecitorio/ M5s - la verità sulla foto del neo presidente della Camera : "era con la scorta" : Fico in autobus a Montecitorio, ha fatto il giro dei social la fotografia del neo presidente della Camera, esponente del M5S, sull'85 a Roma: le parole del fotografo Angelo Carconi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:35:00 GMT)

M5S - prima donna alla Camera per la Valle d'Aosta : In quello che ormai è uno scenario politico in continuo mutamento, il Movimento 5 Stelle mette a segno un colpo non da poco, in una regione che da sempre si è distinta per una politica rivolta esclusivamente a se stessa e ai suoi personali interessi. Elisa Tripodi prima eletta alla Camera dei Deputati Sembrerebbe quasi che gli italiani, oggigiorno, possano iniziare a considerare certi cliché come superati. In un paese libero e democratico non ci ...

CAPIGRUPPO Camera E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

FICO ALLA Camera - ALBERTI CASELLATI AL SENATO/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5s contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Camera e Senato - vincono M5S e Lega. Il duello ora è su Palazzo Chigi. Di Maio : no ministri di Fi : A quel punto perché Salvini dovrebbe dare l'ok a un governo con Di Maio premier? 'Perché gli offriremmo ministeri di peso, tra Economia o Sviluppo economico, Interno, Difesa. E lui avrebbe anche il ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Come ha reagito Berlusconi all'accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato : Sabato 23 gli strali contro la mossa di Salvini di virare su Bernini, la domenica successiva la tregua con Berlusconi che dice di fidarsi dell'alleato, accogliendolo di primo mattino e poi dopo la consacrazione alla presidenza del Senato di Elisabetta Casellati. In poche ore è cambiato di nuovo lo scenario. Grazie alla mediazione di Fratelli d'Italia e alla decisione del Cavaliere di cercare una via d'uscita. Ma ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [VIDEO] : Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia . Quest'ultima era la ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD Video : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [Video]: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del #Senato del centrodestra dopo la tragica notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al ...