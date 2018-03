Camera | Fico proclama i vicepresidenti | questori e segretari ma l’aula è semideserta

Camera - ecco i quattro vice di Fico. Pd resta senza questori : I vicepresidenti designati sono Mara Carfagna , FI, , Maria Edera Spadoni , M5s, , Lorenzo Fontana , Lega, e Ettore Rosato , Pd, Senato, è scontro sui questori - di E. M. COLOMBO

Camera - l’esordio di Roberto Fico da presidente - tra emozione - errori e suggerimenti : Dopo il discorso d’insediamento nel giorno dell’elezione alla presidenza della Camera, Roberto Fico ha fatto il suo esordio nello scranno più alto di Montecitorio nella seconda seduta della XVIII legislatura, valida per l’elezione di vicepresidenti, segretari d’Aula e questori. Nella sua “prima volta” da terza carica dello Stato, Fico, emozionato, ha mostrato alcune esitazioni, imbattendosi in qualche piccolo ...

Fico riunisce nuova capigruppo Camera : partiamo con piede giusto : Roma, 28 mar. , askanews, La prima riunione della Conferenza dei capigruppo della Camera si è aperta con l'augurio del neo presidente Roberto Fico a tutti i componenti di 'partire con il piede giusto' ...

Roberto Fico in bus alla Camera : scelta etica o propaganda? Video : Il giorno dopo l’elezione è stata lanciata come immagine simbolo del nuovo corso dei palazzi del potere. Roberto Fico, neoletto presidente della #camera dei Deputati, si è presentato in aula scendendo dal bus 85; uno dei più affollati della rete pubblica romana. Il momento, che può ben dirsi storico a suo modo, è stato prontamente immortalato e rilanciato in ogni salsa sulla rete. Il gesto, non è di certo sfuggito ai cronisti de Il Giornale, che ...

Roberto Fico rinuncia all'indennità da presidente della Camera : 'Stop privilegi' : "Ma prima di chiedere qualcosa agli altri, bisogna chiederlo innanzitutto a se stessi . Per questo rinuncio allo stipendio aggiuntivo di 4.668,45 euro al mese a cui avrei avuto diritto in virtù del ...

Tutte le bufale su Roberto Fico - nuovo presidente della Camera : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Da quando, lo scorso sabato 24 marzo, Roberto Fico del Movimento 5 stelle è stato eletto presidente della Camera dei deputati per la 28esima legislatura, sui social e in generale sul web hanno iniziato a circolare una serie di bufale e false storie. Alcune fake news, in particolare, sembrano avere un’impostazione molto simile a quelle che fino a qualche settimana fa avevano interessato Laura Boldrini, ...

Alla Camera in bus - quello di Fico è un bel gesto. Ma non illudiamoci che si risparmi così : Effettivamente, dalle nostre parti, non si era mai visto un Presidente della Camera dei deputati seduto su un bus. La notizia è stata riportata, con tanto di foto verità, come avvenne per il primo sbarco dell’uomo sulla luna. È vera, quella foto di Roberto Fico sul bus non è un fotomontaggio della Nasa. Credo che da oggi la smetteremo di guardare con invidia i ministri norvegesi in bici. Il nostro Presidente della Camera ha ...

#RobertoFicoSantoSubito - l'hashtag che prende in giro il presidente della Camera : Umanizzazione delle istituzioni oppure operazione di marketing ben studiata? E' il dibattito che agita la Rete dopo che il neo presidente della Camera Roberto Fico è stato immortalato da un fotografo ...