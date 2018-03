Camera | eletto l' ufficio di presidenza

Quando Di Maio fu eletto vicepresidente della Camera con i voti del Pd : Ma quanto sono importanti gli uffici di presidenza delle Camere? Nelle ore febbrili delle trattative con i capigruppo 5 stelle Grillo e Toninelli che chiedono il voto Pd sui questori in cambio dell'offerta di due vicepresidenze ai dem, può essere utile tornare a 5 anni fa, e ricostruire come da una vicepresidenza della Camera, al di là dei consueti giochi di posizione nel parlamento, può nascere anche una rilevante carriera politica.Erano i ...

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Il renziano Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...

Fico - M5S - eletto presidente della Camera. Casellati - Forza Italia - al Senato : Roberto Fico , Movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati , Forza Italia, sono stati eletti presidenti di Camera e Senato. Si è risolta nella notte l'impasse sugli accordi tra i ...

Roberto Fico - M5s - eletto presidente della Camera : Un rappresentante del M5s della prima ora. Considerato un 'ortodosso' del Movimento - Napoletano, 44 anni, laurea in scienze della comunicazione, tra i fondatori nel 2005 del meet up amici di Beppe ...

