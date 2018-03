Camera | ecco i quattro vice di Fico Pd resta senza questori

Che bel mestiere fare i parlamentari : ecco quanto guadagnano gli eletti a Camera e Senato : quanto guadagnano i parlament ari. Non c'è solo l'indennità parlamentare nelle voci che costituiscono le retribuzioni di Senato ri e deputati. Per svolgere il loro incarico, gli inquilini di Palazzo ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato : Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del Senato del centrodestra dopo la "tragica" notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al M5S di ...

M5S - ecco come è nata la sostituzione di Fico con Fraccaro per la presidenza della Camera : ... segretario d'aula nella scorsa legislatura, durante la quale è stato il volto delle battaglie contro i costi della politica e per i tagli dei vitalizi. Quale sia davvero la carta coperta, in questo ...