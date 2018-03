Cambridge Analytica | ecco la mappa con i profili tracciati in Italia

Bloccare le app che trafugano dati su Facebook - precauzioni dopo Cambridge Analytica : Lo scandalo che ha coinvolto Facebook è ormai di dominio mondiale, non c'è da nascondersi, né da voltarsi dall'altra parte. La società Cambridge Analytica ha fatto incetta dei dati di 50 milioni di utenti avvalendosi proprio dell'enorme database di Facebook, senza che questi ne avessero la minima idea o ne avessero accordando l'esplicito consenso. Vi sarete senz'altro chiesti come l'azienda ci sia riuscita: ebbene, non si è trattato di un ...

Cambridge Analytica prometteva più di quanto mantenesse : Sempre più ricostruzioni ridimensionano il ruolo della società nella campagna elettorale statunitense e l'efficacia dei suoi "profili psicometrici"

Cambridge Analytica - Facebook rimanda l'uscita dei suoi smart speaker : (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Chi si ricorda di Aloha e Fiona? I nomi in codice probabilmente non suonano familiari al grande pubblico, ma chi segue le vicende del mondo della tecnologia probabilmente li ricorderà come gli speaker intelligenti in via di sviluppo presso Facebook, e che fino a poche settimane fa si diceva fossero quasi pronti per il lancio. Nonostante il loro sviluppo sia quasi terminato sembra però che non li vedremo in ...

Le radici del dataclisma : Cambridge Analytica e noi : La storia potrebbe anche cominciare con un libro. Un saggio, uno di quei testi che oramai nessuno legge, pochi scrivono e, soprattutto, nessun editore pubblica. La storia potrebbe cominciare con un saggio di Bryan Caplan, un economista "prestato alla politica", diremmo, senza perdere la qualità del metodo.Ovviamente mai tradotto in Italia (per noi i libri di politica sono quelli che raccontano i retroscena: ti pare che perdiamo tempo con ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso americano sullo scandalo Cambridge Analytica : Il fondatore e CEO di Facebook ha accettato di parlare dopo giorni di grandi pressioni, hanno raccontato diversi giornali americani

Cambridge Analytica - la "gola profonda" evoca una morte sospetta | Chicago fa causa a Facebook : L'accusa: non aver fatto nulla per proteggere i dati delle persone iscritte. Intanto, chi ha svelato lo scandalo apre nuovi inquietanti scenari

Cambridge Analytica - Ue : 'Facebook chiarisca entro due settimane' : Bruxelles chiede al colosso di Menlo Park "se cittadini europei siano stati coinvolti" nella raccolta dati della società britannica . Il fondatore del social non si presenterà davanti alla Commissione

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : chiarisca entro due settimane : Bruxelles interviene nel datagate Facebook-Cambridge Analytica. La commissaria europea alla Giustizia Vera Jurova ha scritto una lettera al direttore operativo del social, Sheryl Sandberg, chiedendo ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : ‘Chiarimenti entro 15 giorni’. Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire “entro le prossime due settimane” chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole “capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Cambridge Analytica - Ue a Facebook : "Chiarimenti entro due settimane". Zuckerberg non si presenta a Parlamento Uk : La Commissione europea ha chiesto a Facebook di fornire "entro le prossime due settimane" chiarimenti sulle questioni sollevate dallo scandalo Cambridge Analytica. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dalla commissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova. In particolare Bruxelles vuole sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole "capire in che modo i dati degli utenti di Facebook ...

Scandalo Cambridge Analytica - parla la 'talpa' : “Così è stata influenzata la Brexit” : L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la cosiddetta Brexit, sarebbe uno degli eventi 'chiave' influenzato da Cambridge...

Cambridge Analytica - è vero : Facebook ci spia. E noi siamo d’accordo : Mark Zuckerberg si compra intere pagine di giornale per scusarsi e rassicurare gli utenti di Facebook. Chi si è commosso per il beau geste, freni le lacrime e pensi che le vistose e costose inserzioni pubblicitarie sono state pagate con i soldi guadagnati mettendo a frutto le informazioni che abbiamo direttamente o indirettamente riversato su quel social network. La vicenda, apparentemente conclusa (e solo perché sui fogli dell’informazione ...