Cambi | euro in rialzo a 1 | 2329 dollari

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 28/03/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha avviato gli scambi a quota 1,2407, con un ...

Champions ed Europa League - si Cambia : 4 sostituzioni e nuovi orari : Champions ed Europa League, si cambia: 4 sostituzioni e nuovi orari Variazioni importanti nelle competizioni Uefa a partire dalla prossima stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere Continua a leggere

Uefa - in coppe europee 2018-19 ok a quarto Cambio in supplementari : Con le competizioni Uefa che a partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni, diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di febbraio a Bratislava del Comitato Esecutivo Uefa e le decisioni prese dai legislatori del calcio, l’International Football Association Board (IFAB), il 3 marzo a Zurigo, sono state confermate ulteriori modifiche in relazione ai nuovi ...

Nissan - da aprile Cambi ai vertici aziendali in Europa : Nissan ha annunciato cambiamenti organizzativi ai vertici aziendali in Europa a partire dal 1 aprile 2018. Gianluca de Ficchy è stato nominato Senior Vice President e Chairman del Management...

Groupe PSA : accordo con AISIN AW per produrre Cambi automatici in Europa : Per soddisfare la crescente richiesta di cambi automatici Groupe PSA ha sottoscritto un contratto di licenza con AISIN AW per produrre in Francia cambi automatici finora importati dal Giappone. La...

