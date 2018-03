Calciomercato | dalla Spagna hanno scelto la Lazio | i dettagli

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Calciomercato Inter - nuove brutte notizie dalla Cina : Suning ha le ‘mani legate’ - la situazione! : Calciomercato Inter – Dopo più di due mesi senza vittorie, l’Inter è tornata al successo nel match contro il Bologna. Eder e Karamoh hanno regalato i tre punti ai nerazzurri. Ora il terzo posto è di nuovo di competenza della squadra di Spalletti. dalla Cina, intanto, non arrivano buone notizie per l’Inter in merito alla prossima sessione di Calciomercato. Suning infatti si ritroverà nuovamente con le mani legate a giugno, dal ...

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - bomba dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “Skriniar via in estate - ecco il sostituto” : Calciomercato Inter – Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia ancora relativamente lontana, l’Inter sembra essere già molto attiva. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso il colpo Lautaro Martinez con l’attaccante classe ’97 che sarà a disposizione a partire dal 1° luglio. 27 i milioni sborsati dall’Inter per strappare il giocatore al Racing, mentre nel contratto del gioiellino argentino verrà ...

Calciomercato Bayern Monaco - dalla Spagna : 'Lewandowski vuole il Real Madrid' : MADRID , Spagna, - Robert Lewandowski vuole il Real Madrid . L'attaccante polacco sa che la stima è reciproca e, secondo il sito del quotidiano madrileno 'Marca', ritiene che la prossima estate sarà ...

Calciomercato Benevento - si cerca un difensore : nel mirino tre nomi dalla lista svincolati : Calciomercato Benevento – Nonostante la sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ufficialmente il 31 gennaio alle ore 23, il Benevento è intenzionato a rafforzare ancora la squadra pescando dal mercato degli svincolati. Il club campano, in particolare, sono alla ricerca di un difensore di esperienza per puntellare il reparto arretrato a disposizione di De Zerbi. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, sono tre i ...

Calciomercato - Cagliari : dalla Serie A alla MLS - van der Wiel vola a Toronto : Doveva essere il colpo del mercato estivo del Cagliari: Gregory van der Wiel, dal Fenerbache al Cagliari. L'esterno basso ideale per Massimo Rastelli e il suo 4-3-1-2: corsa, velocità, tecnica e ...

Calciomercato Entella - Cremonesi in prestito dalla Spal : FERRARA - Michele Cremonesi , difensore classe 1988, si trasferisce dalla Spal all' Entella . La formula del trasferimento è quella del prestito, con opzione a favore di Virtus Entella o obbligo di ...

Calciomercato Spal - colpo in difesa : arriva Simic in prestito dalla Sampdoria : Calciomercato Spal – Mancano sempre meno ore alla chiusura della sessione invernale del Calciomercato. La Spal aveva bisogno di un centrale difensivo. Fino alla fine gli Spallini hanno provato a riportare Kevin Bonifazi a Ferrara ma il Torino ha fatto muro. Il tentativo per Biraschi invece ha trovato la risposta negativa del Genoa che non vuole far partire il giocatore. Semplici però può sorridere perchè, come riportato da ‘Sky ...

Calciomercato Perugia - ecco Nura dalla Roma Primavera : Perugia - In Serie B è un ultimo giorno di mercato fortemente caratterizzato dai movimenti del Perugia . La squadra umbra, oltre a muoversi insieme alla Juventus per Magnani del Siracusa, ha ...

Calciomercato Padova - dalla Juventus arriva Lanini : Padova - Per un Padova da Serie B ci vuole un grande colpo. Ecco allora che va inquadrata in quest'ottica la trattativa che ha portato a Eric Lanini , esterno offensivo trasferitosi a titolo ...