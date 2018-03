Calcio sotto shock | Emiliano Mondonico è morto

“Morto in campo”. Calcio sotto choc. Si è accasciato a terra sotto gli occhi dei compagni di squadra disperati. Inutile ogni tentativo di salvarlo : Ancora lacrime. Ancora facce disperate. Ancora una morte in campo. Per il mondo del pallone è un momento nero. Tre settimane fa Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera di albergo di Udine, ora questa nuova tragedia avvenuta sotto gli occhi di compagni e tifosi e sulla quale dovrà fare piena luce la magistratura. Succede in CroziaBruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la ...

“Ecco perché è morto nel sonno”. Davide Astori - un dubbio che è quasi certezza. Mentre il mondo del Calcio è ancora sotto choc per la scomparsa del capitano viola - nuovi dettagli sulle cause del suo decesso : “Questa mattina Davide non si è presentato a colazione: di solito lui arrivava per primo, non arrivando entro il termine ultimo siamo andati a controllare. Un massaggiatore è salito e lo ha trovato”. Così l’’addetto stampa del club viola, Arturo Mastronardi, ha spiegato ai giornalisti presenti la dinamica di quanto avvenuto al povero Astori: “Il corpo è stato portato in ospedale per l’autopsia. L’ultimo ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : Italia-Galles - la prova del nove per le Azzurre contro una squadra da non sottovalutare : “Le ragazze sono state molto brave e con questa vittoria abbiamo fatto un importante passo in avanti nella consapevolezza dei nostri mezzi. L’aspetto positivo è aver avuto il coraggio di andarle ad aggredire alte nella loro metà campo, abbiamo fatto bene alcune ripartenze e altre meno e in alcuni momenti il pallone andava gestito un po’ meglio. Adesso la squadra deve ripartire subito e resettare quanto fatto per dimostrare di essere davvero ...

Ds beccato con coca e soldi dai carabinieri - Calcio sotto choc : L'arresto ha suscitato grande scalpore nel mondo del calcio casertano: Solla ricopre da anni la carica di direttore sportivo del club sannicolese.

LIVE Italia-Serbia - Europei Calcio a 5 2018 in DIRETTA : 0-0 - gli azzurri partono bene e mettono sotto gli slavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

Calcio : flop asta - offerte diritti tv sotto gli 800 milioni : Milano, 22 gen. (askanews) Le offerte complessive per i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 ammontano a poco meno di 800 milioni di euro rispetto all'obiettivo minimo di 1,05 miliardi. ...