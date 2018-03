Calcio | Michel Platini | “Sono stato vittima di un complotto I giudici della FIFA sono

oasport

(Di giovedì 29 marzo 2018)è tornato a farsi sentire. Le Roi ha rilasciato un’intervista al magazine Marianne parlandosqualifica di 4 anni inflittagli per aver percepito irregolarmente due milioni di franchi svizzeri da Joseph Blatter, ex presidente, per una consulenza non regolata da un contratto. Il francese si è scagliato contro iche lo hanno condannato con parole non certo dolci. “Ètutto unper impedirmi di diventare il presidente“, ha tuonato. “Non posso accettare di perdere quando non ho fatto niente di sbagliato, mi hanno impedito di lavorare nelper quattro anni (fino all’ottobre del 2019, ndr). Chiquesti pagliacci che mi hanno fermato? Ie del TAS nonveri“.aveva già presentato ricorso al TAS ed ora si appellerà anche alla Corte di Strasburgo. ...