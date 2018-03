Calcio in lutto | è morto Emiliano Mondonico

blogo

: Ultim'ora Calcio in lutto E’ morto Emiliano #Mondonico Da allenatore fece grandi #Torino e #Atalanta #SkySport - SkySport : Ultim'ora Calcio in lutto E’ morto Emiliano #Mondonico Da allenatore fece grandi #Torino e #Atalanta #SkySport - Agenzia_Ansa : #Calcio in lutto: morto l'allenatore #EmilianoMondonico #Mondonico #SerieA #Mondo - PremiumSportHD : #premiumsport Calcio in lutto, si è spento #EmilianoMondonico. Addio 'Mondo'. -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ilitaliano piange, ex allenatore tra le altre di Torino, Atalanta, Fiorentina, Cremonese e Cosenza. A pochi giorni dal saluto a Davide Astori, dunque, il mondo delperde uno dei protagonisti del recente passato.si è spento dopo aver lottato per 7 anni contro un tumore che lo aveva costretto ad allontanarsi dai campi da gioco per intraprendere la carriera di commentatore televisivo. Poche settimane fa, l’ex tecnico milanese si era sottoposto ad un’altra operazione, che si è però rivelata inutile.Dopo una lunga assenza dalla ribalta per via delle cure, aveva dichiarato: "Ho deciso di rendere pubblica la malattia perché non puoi nasconderti e perché sai che molte altre persone vivono la tua stessa situazione e hanno bisogno di sentirsi dire: coraggio, non mollare". L’annuncio della morte è stato dato dalla figlia Clara, che ha utilizzato ...