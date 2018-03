Calcio in lutto e lacrime Torino | addio a Emiliano Mondonico

Lutto nel Calcio : addio a Mondonico : ROMA - A pochissima distanza dalla morte di Davide Astori un nuovo Lutto colpisce il mondo del calcio, che perde Emiliano Mondonico . Dopo aver lottato a lungo con una grave malattia, l'ex tecnico tra ...

Morto Frizzi - anche il Calcio in lutto. Il Bologna : 'Ciao amico' : anche il mondo del calcio piange per la morte di Fabrizio Frizzi . Due erano le sue squadre del cuore. Il Bologna , il club della sua città di nascita, e la Roma , la squadra della sua città d'...

Altro lutto nel Calcio : Bruno Boban muore in campo in Croazia - aveva 25 anni : Un'altra tragedia nel mondo del pallone. Un Altro calciatore è morto in campo nella giornata di ieri nel campionato di terza divisione croata, la Treca HNL. Si chiamava Bruno Boban , aveva 25 anni e si è accasciato in ...

“Addio - amico mio”. Lutto nel Calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Esplosione Catania : Bianco - lutto cittadino in concomitanza con funerali – Il Calcio Catania si unisce al cordoglio : Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha reso noto che proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i

Lutto nel mondo del Calcio : è morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : morto Luigi Necco – Lutto nel mondo del calcio, nelle ultime ore è morto Luigi Necco: volto di 90° minuto, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Il 29 novembre 1981, Necco fu vittima di un attentato: gambizzato in un ristorante di Avellino, a sparare tre uomini inviati a Vincenzo Casillo ‘O Nirone. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, ...

Un altro lutto per il Calcio : è morto nel sonno a soli 19 anni : Questi sono giorni veramente difficili per il mondo del calcio che, dopo aver detto addio ieri al capitano della Fiorentina, Davide Astori , ora si trova a fare i conti con un altro terribile lutto: quello per la morte improvvisa del giovanissimo ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del Calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

