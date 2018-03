Calcio | il Palermo non fallisce | Sc ' Vittoria di tutta la città'

Palermo Calcio - il Tribunale respinge l’istanza di fallimento : la società è salva : Il Palermo calcio può continuare la sua rincorsa alla Serie A: il Tribunale del capoluogo siciliano ha rigettato l’istanza di fallimento presentata dalla procura nei confronti della società. E’ stata accolta la tesi del club rosanero, secondo cui la situazione debitoria sarebbe inferiore ai 62 milioni di euro stimati dal consulente dei pm. Il presidente Giovanni Giammarva gioisce e ringrazia il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, ...

Palermo Calcio - no a istanza fallimento : 14.42 Il tribunale di Palermo ha respinto l' istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla procura. Lo ha deciso il collegio presieduto dal presidente Giovanni D'Antoni.I conti del Palermo, secondo i giudici, sarebbero a posto come sostenuto dal presidente del club rosanero, Giammarva. Secondo i Pm, il Palermo ha debiti per oltre 60mln con un patrimonio netto negativo al 30 giugno 2017 di 18,3mln, la previsione dei flussi di cassa ...

Calcio : istanza fallimento Palermo - sentenza nei prossimi giorni : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Sarà emessa nei prossimi giorni, forse entro una settimana, la sentenza sull'istanza di fallimento avanzata dalla Procura di Palermo nei confronti del Palermo Calcio, E' finita poco fa l'udienza davanti al Tribunale fallimentare di Palermo. I giudici si dovranno riunir

Calcio : istanza fallimento Palermo - al via udienza : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Al via, al Tribunale di Palermo, l'udienza sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Il Presidente del collegio, della sezione fallimentare, è Giovanni D'Antoni, mentre per la Procura l'accusa è rappresentata dai pm Andrea Fusco e Francesc

Palermo Calcio - mercoledì la resa dei conti sul fallimento : mercoledì 21, ore 9. E' fissata per quel giorno l'ultimo confronto fra Palermo e Procura sulla procedura di fallimento del club di via del Fante. Un'udienza che rischia di essere la resa dei conti fra ...

Calcio in punta di dita : E’ sfida a Palermo - torna alla ribalta il Subbuteo : Il Subbuteo Club Palermo, lancia la sfida con “il Trofeo Artisicana”, per una giornata di sport dedicata interamente al tavolo

Multa di 10 mila euro al Palermo Calcio per un cono gelato lanciato all’arbitro : «Ammenda di 10 mila euro alla società Palermo per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato un cono gelato che colpiva il direttore di gara, senza conseguenze lesive. Recidiva». Così recita il comunicato del giudice sportivo per la quarta giornata di ritorno di Serie B. Un gelato costato carissimo alla società del presidente Zamparini (ieri sera, ...

Esclusiva CalcioWeb – Palermo - mercato in entrata e in uscita chiuso : nessuna alternativa a Di Carmine : Nonostante ci abbia provato fino all’ultimo, il Palermo non è riuscito a perfezionare l’acquisto di Samuele Di Carmine. Il Perugia infatti ha fatto muro dichiarando incedibile il proprio attaccante. Il club umbro nel frattempo ha dato il via libera per il ritorno di Han al Cagliari, proprietaria del cartellino. I rosanero, invece, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, non andranno alla ricerca di un altro attaccante. ...

Calciomercato Palermo - si tenta il colpo Di Carmine : tutto dipende da Han : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando un campionato di vertice in Serie B. L’obiettivo è raggiungere la promozione diretta per tornare in Serie A dopo una sola stagione di ‘purgatorio’. I rosanero si preparano alla prossima sfida contro l’Empoli intanto la dirigenza vuole provare a mettere a segno un ultimo importante colpo. Secondo ‘Sky Sport’, il ds Lupo ha avviato i contatti con il Perugia ...

Calciomercato - il Pisa accoglie Setola dal Palermo : Pisa - Il Pisa ha annunciato un nuovo acquisto nell'ultimo giorno di trattative. Dal Palermo arriva Carmine Setola con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018. Il difensore esterno, classe 1999,...

Palermo - Tedino : 'Complimenti all'Empoli - venerdì speriamo vinca il Calcio' : Bruno Tedino , tecnico del Palermo , parla a Sky Sport dopo il successo sul Brescia: 'Dopo aver sentito Andreazzoli mi rendo conto perché giochino così bene. Dobbiamo fargli i complimenti per come giocano, noi proveremo a fare del nostro meglio. ...

Calciomercato Palermo - contatto con il Foggia ma occhio al Parma : Calciomercato Palermo – Il Palermo è reduce dal pareggio sul campo dello Spezia, risultato che ha permesso ai rosonero di mantenere la vetta del campionato di Serie B insieme al Frosinone. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nel mirino è finito Matteo Rubin, in uscita dal Foggia. Sul terzino forte anche l’interesse del Parma che ha individuato nel calciatore l’alternativa ideale a ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Palermo - il colpo che non ti aspetti : dal Psg arriva Callegari : Calciomercato Palermo – Il Palermo comanda la classifica di Serie B. I rosanero puntano alla promozione diretta in Serie A per tornare nel palcoscenico che la piazza merita. Tedino può sorridere per il lavoro che sta svolgendo il ds Lupo sul mercato. Dopo gli acquisti di Fiore e Moreo, il club rosanero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è in procinto di chiudere per Lorenzo Callegari, centrocampista di proprietà ...