Calcio | addio a Emiliano Mondonico | portò in alto Toro e Atalanta 

Calcio in lutto : addio a Emiliano Mondonico : L'ex tecnico di Cremonese, Torino e Atalanta si è spento dopo una lunga malattia

Suning cambia la strategia sul Calcio? Sabatini pronto all’addio : Le strade di Sabatini e di Suning potrebbero presto dividersi: il dirigente italiano sta pensando alla risoluzione del contratto L'articolo Suning cambia la strategia sul calcio? Sabatini pronto all’addio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

“Addio - amico mio”. Lutto nel Calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Oggi l'addio a Necco - simbolo di Napoli e cantore di un Calcio che non esiste più : «Milano chiama, Napoli risponde». Non era una frase a effetto ma un commento nitido a una vittoria del Napoli, impegnato nella corsa allo scudetto col Milan. L?autore, Luigi Necco,...

Juventus - Buffon ha deciso : addio al Calcio a fine stagione : Juventus, Buffon ha deciso: addio al calcio a fine stagione Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Buffon HA deciso- Secondo un’indiscrezione riportata dal “Corriere della Sera”, Gigi Buffon avrebbe sciolto gli ultimi dubbi legati al suo futuro, confermando il suo addio al calcio a fine stagione. Una scelta maturata nei mesi scorsi e di ...

Il Calcio dà l'addio ad Astori. : In basilica il Gonfalone del Comune di Firenze con il sindaco Dario Nardella e il Gonfalone della Regione Toscana, con l'assessore allo Sport Stefania Saccardi. SERIE A - Presenti inoltre il ...

I funerali di Davide Astori : l’addio del Calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori