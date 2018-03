Calcio in lutto : addio a Emiliano Mondonico : L'ex tecnico di Cremonese, Torino e Atalanta si è spento dopo una lunga malattia

Calcio : addio a Emiliano Mondonico - portò in alto Toro e Atalanta : E' morto all'età di 71 anni Emiliano Mondonico, allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese. Lo riferisce la figlia Clara sulla sua pagina Facebook. "Ciao papà, sei stato il nostro esempio e la nostra forza... Ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu. Eternamente tua". Mondonico, originario di Rivolta d'Adda, da sette anni lottava contro un tumore che aveva ...

Suning cambia la strategia sul Calcio? Sabatini pronto all’addio : Le strade di Sabatini e di Suning potrebbero presto dividersi: il dirigente italiano sta pensando alla risoluzione del contratto L'articolo Suning cambia la strategia sul calcio? Sabatini pronto all’addio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

“Addio - amico mio”. Lutto nel Calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Oggi l'addio a Necco - simbolo di Napoli e cantore di un Calcio che non esiste più : «Milano chiama, Napoli risponde». Non era una frase a effetto ma un commento nitido a una vittoria del Napoli, impegnato nella corsa allo scudetto col Milan. L?autore, Luigi Necco,...

Oggi l'addio a Necco - simbolo di Napoli e cantore di un Calcio che non esiste più : 'Milano chiama, Napoli risponde'. Non era una frase a effetto ma un commento nitido a una vittoria del Napoli, impegnato nella corsa allo scudetto col Milan. L'autore, Luigi Necco, se ne è andato per ...

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il Calcio oltre il Calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

Juventus - Buffon ha deciso : addio al Calcio a fine stagione : Juventus, Buffon ha deciso: addio al calcio a fine stagione Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Buffon HA deciso- Secondo un’indiscrezione riportata dal “Corriere della Sera”, Gigi Buffon avrebbe sciolto gli ultimi dubbi legati al suo futuro, confermando il suo addio al calcio a fine stagione. Una scelta maturata nei mesi scorsi e di ...

Il Calcio dà l'addio ad Astori. : In basilica il Gonfalone del Comune di Firenze con il sindaco Dario Nardella e il Gonfalone della Regione Toscana, con l'assessore allo Sport Stefania Saccardi. SERIE A - Presenti inoltre il ...

Tutto il Calcio e migliaia di tifosi per l'addio a capitan Astori : A Firenze l'addio commosso al capitano viola, presente Tutto il mondo del calcio. Nel prossimo turno di campionato sulle maglie di ogni squadra apparirà la scritta: 'ciao Davide' -

Il Calcio dà l’addio ad Astori : Firenze, 8 mar. (AdnKronos) – Folla e commozione in piazza Santa Croce, a Firenze, per i funerali di Davide Astori . Migliaia i tifosi presenti in occasione della messa celebrata alle 10 nella Basilica di Santa Croce dal cardinale Giuseppe Betori. L’arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso.Il carro funebre si è fermato davanti alla Basilica e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio che ...

Il Calcio dà l'addio ad Astori : Folla in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori . Sono migliaia i tifosi presenti in occasione della messa funebre celebrata alle 10 nella Basilica di Santa Croce dal cardinale ...

I funerali di Davide Astori : l’addio del Calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori